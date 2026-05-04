Robert Sánchez lucha contra el reloj para jugar ante el Liverpool, pues el Chelsea activó los protocolos de conmoción tras su lesión contra el Nottingham Forest

Sánchez se someterá a pruebas médicas internas en los próximos días, ya que el Chelsea sigue los protocolos de conmoción cerebral y confía en que pueda jugar contra el Liverpool este fin de semana. La participación del portero en uno de los partidos más importantes de la temporada pende de un hilo, mientras el equipo médico del club en Cobham dirige su recuperación.

El portero fue reemplazado en el minuto 66 de la derrota 3-1 ante el Nottingham Forest tras chocar cabezas con el mediocampista Morgan Gibbs-White, quien sufrió un profundo corte en el rostro. Sánchez intentó seguir con un vendaje, pero finalmente fue retirado y reemplazado por Filip Jorgensen.