En la rueda de prensa previa al partido, Flick elogió a Lewandowski, a quien ya entrenó en el Bayern. El técnico azulgrana lo definió como un «auténtico profesional y ejemplo para los jóvenes». Admitió que, aunque el club mira al futuro, reemplazarle será casi imposible para los ojeadores.

«La conversación fue bien. Habló con el equipo y se despidió», añadió. «Ha sido una etapa fantástica; le dije que habíamos ganado todos los títulos juntos: nueve en total. Ha sido un privilegio trabajar con él; es un auténtico profesional, un ejemplo por su cuidado y su nivel. Ahora busca un cambio, y eso es bueno para él y para el club. Es una gran persona y un gran jugador».

Flick añadió: «No será fácil sustituir a Lewandowski. Ha sido el mejor delantero de la última década y reemplazarlo no será nada sencillo. Veremos si fichamos a alguien, pero no será fácil».







