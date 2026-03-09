Getty/GOAL
Robert Lewandowski revela por qué dejó de comer chocolate y agradece a su esposa Anna el papel fundamental que ha desempeñado en la increíble carrera del astro del Barcelona
Impulsando el futuro: dieta y disciplina
El camino de Lewandowski hacia una resistencia increíble comenzó cuando tenía poco más de veinte años y se dio cuenta de que el talento natural por sí solo no era suficiente para mantener una carrera de alto rendimiento. Tras darse cuenta de que su desayuno habitual a base de copos de maíz y leche le dejaba sin energía, revisó su alimentación y eliminó por completo el gluten y la lactosa. Esta estricta disciplina alimentaria solo se ve igualada por su mentalidad implacable; él atribuye su asombrosa consistencia a una mentalidad centrada por completo en lo que viene después. «No importa cuántos goles haya marcado ya: lo que importa son los goles que voy a marcar. No importa cuántos títulos haya ganado: lo que importa es el próximo título que tengo que ganar», declaró en una entrevista con The Athletic. Esta combinación de fortaleza física y mental es precisamente la razón por la que, incluso aunque Hansi Flick gestione activamente la carga de trabajo del jugador de 37 años durante los partidos más congestionados, el veterano delantero sigue presumiendo de un notable gol cada 96 minutos en La Liga esta temporada.
El dulce sacrificio
«Pensaba que, como era delgado —delgado y musculoso—, podía seguir comiendo chocolate. Creía que podía comer lo que quisiera, porque no tenía grasa», continuó Lewandowski. «Pero cuando entrenaba, no tenía fuerza y no entendía por qué. Dormía bien, pero no podía entrenar con la misma intensidad que mis compañeros de equipo. Así que empecé a cambiar. Y, al cabo de unas semanas, noté una gran diferencia».
Anna: El arma secreta detrás de los goles
Aunque la dedicación del delantero es incuestionable, él atribuye a su esposa, Anna, la extraordinaria resistencia que le permite competir al más alto nivel mientras sus contemporáneos se encaminan hacia la jubilación. Anna, antigua medallista mundial de kárate convertida en reconocida nutricionista, ha sido fundamental para ajustar su estado físico y mental desde el primer día.
«Creía que sabía mucho sobre nutrición y estilo de vida saludable», reflexiona Lewandowski. «Ella es mi primera psicóloga: después de un buen partido o de uno malo, es la primera persona con la que hablo, no solo sobre fútbol, sino también sobre mi estado mental. Lo que pienso, lo que siento. Es importante que pueda hablar con alguien así. Ella me conoce muy bien y puede decirme lo que puedo hacer, no solo en una situación futbolística, sino también con mis compañeros de equipo o entrenadores. Aunque ella no juega, sigue siendo parte de mí». Cuando se le preguntó si seguiría dominando al máximo nivel a los 37 años si se hubiera casado con otra persona, la estrella del Barcelona fue muy sincera sobre la influencia de su esposa. «No lo sé, ¡pero me ayuda mucho! Especialmente al principio de mi carrera, porque me ayudó a ver la diferencia entre hacer esto y no hacerlo. Quizás sin su ayuda, no habría podido alcanzar el nivel que tengo».
Un futuro incierto en Barcelona
El futuro del delantero sigue siendo objeto de intenso debate, ya que, según se informa, el Chicago Fire está interesado en ficharlo para Estados Unidos. Al hablar sobre su situación contractual, el delantero se mantuvo tranquilo y afirmó: «No sé [si quiero quedarme en el Barça]. Porque tengo que sentirlo. Por ahora, no puedo decirte nada, porque ni siquiera estoy seguro al 50 % de qué camino quiero seguir. No es para este momento.
No me presiono a mí mismo; probablemente cuando tenía 25 o 30 años habría sido diferente. Con mi experiencia y la edad que tengo, no tengo que decidir ahora. No tengo la sensación de qué camino debo decidir. Quizás dentro de tres meses sea cuando tenga que decidir. Pero aún así, no tengo ningún estrés. Tengo que sentirlo. Tengo que empezar a sentirlo, entonces me resultará más fácil cuando hablemos de mi futuro».
