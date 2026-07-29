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Robert Lewandowski rechazó una oferta de traspaso de 200 millones de euros de Arabia Saudí mientras estaba en el Barcelona, afirma el agente de la estrella de la MLS
El desaire saudí de 200 millones de euros al descubierto
En una entrevista reveladora, el superagente Pini Zahavi ha destapado las extraordinarias cifras que Lewandowski rechazó durante su último año en el Camp Nou. El icono polaco, que recientemente completó su traspaso al Chicago Fire de la Major League Soccer, tuvo la oportunidad de convertirse en uno de los deportistas mejor pagados del planeta.
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Por qué Lewandowski dijo que no
En declaraciones al medio polaco SportoweFakty, Zahavi explicó la propuesta de mitad de temporada que se le presentó al legendario goleador. «Robert tenía sobre la mesa una oferta de dos años por valor de 100 millones de euros por temporada», reveló el agente. Al ser preguntado por qué Lewandowski la rechazó, Zahavi respondió simplemente: «Porque quería jugar en el FC Barcelona».
Curiosamente, Zahavi admitió que Oriente Medio era en realidad el destino preferido del delantero si dejaba Cataluña, principalmente por razones logísticas que le permitirían estar más cerca de su país. «Es cierto, Robert quería jugar en Arabia Saudí», añadió. «Principalmente por la comodidad de vivir allí: la pequeña diferencia horaria entre Riad y Varsovia, y la menor distancia hasta Polonia en comparación con Estados Unidos. También sabíamos que nos esperaba mucho dinero».
Sin embargo, Lewandowski no tenía intención de abandonar el Barcelona a mitad de temporada. Zahavi tuvo entonces que advertir a la exestrella del Bayern de Múnich de que probablemente la oferta no le esperaría en verano. Añadió: «Los saudíes han cambiado su enfoque respecto al gasto... La guerra también complicó la situación. Así que fui sincero con Robert y al final le dije: “Tengo que ser sincero contigo. Conozco a todo el mundo allí, conozco el mercado, y la situación va a ser difícil”».
Cambios en la dirección deportiva
A pesar del deseo del jugador de quedarse, la cúpula deportiva no pudo prometerle los minutos regulares que exigía el delantero polaco.
Al explicar por qué Lewandowski acabó dejando el Barça, Zahavi dijo: "Joan Laporta quería que Robert se quedara. Pero Laporta no se entromete en el trabajo de los entrenadores. Deco y Hansi Flick son quienes deciden la plantilla. Y no pudieron garantizarle a Robert un puesto en el once inicial, lo que era más importante para él incluso que el dinero. Ya le conoces, siempre quiere jugar, ser una pieza clave en el equipo... así que en cierto momento empezamos a considerar otras opciones".
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Una nueva vida con el Chicago Fire
En última instancia, la falta de un puesto garantizado en el once inicial resultó decisiva para Lewandowski, que sigue sintiendo que todavía tiene mucho que ofrecer al más alto nivel. Sin embargo, su traslado a Estados Unidos ya se ha topado con un obstáculo inesperado, ya que unas condiciones medioambientales peligrosas han obligado a retrasar su debut en la MLS y su reencuentro con su excompañero del Bayern de Múnich Thomas Muller.
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