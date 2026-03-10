AFP
Robert Lewandowski «ni siquiera está seguro al 50 %» sobre su próximo paso, ya que el delantero del Barcelona admite que «no sabe» si quiere quedarse en el Camp Nou
Lewandowski aborda los rumores sobre su salida del Camp Nou
A medida que la temporada 2025-2026 se acerca a su clímax, Lewandowski sigue siendo un punto focal de la delantera del Barcelona. El veterano delantero ha disputado 33 partidos en todas las competiciones en lo que va de temporada, marcando 14 goles y dando una asistencia. Con su actual contrato en el Blaugrana a punto de expirar al final de esta temporada, se intensifican las especulaciones sobre su próximo destino. A pesar de la inminente fecha límite, el capitán polaco mantiene una actitud notablemente paciente y calculada con respecto a su futuro profesional.
Cuando The Athleticle preguntó si quería quedarse en el Barcelona, respondió: «No lo sé. Porque tengo que sentirlo. Por ahora, no puedo decirte nada (sobre lo que voy a decidir), porque ni siquiera estoy seguro al 50 % de qué camino quiero seguir. No es el momento.
Con mi experiencia y mi edad, no tengo que decidir ahora. No tengo la sensación de qué camino debo elegir. Quizás dentro de tres meses sea cuando tenga que decidir. Pero aún así, no tengo ningún estrés. Tengo que sentirlo. Tengo que empezar a sentirlo, entonces me resultará más fácil cuando hablemos de mi futuro».
El cambio táctico de Flick repercute en la estrella veterana
El jugador de 37 años ha visto reducido su tiempo de juego bajo las órdenes de Hansi Flick esta temporada, encontrándose a menudo por detrás de Ferran Torres en la jerarquía del equipo. Aunque la temporada pasada marcó 42 goles, su rendimiento ha disminuido significativamente durante la actual campaña. Este cambio táctico ha suscitado dudas sobre si el legendario delantero sigue encajando en la visión a largo plazo de un club que, según se informa, está buscando en el mercado un nuevo número nueve de talla mundial para liderar la delantera en 2026.
Interés de la MLS y los grandes clubes europeos
A pesar de la incertidumbre en Cataluña, Lewandowski sigue siendo un hombre muy codiciado en todo el mundo. Según se informa, grandes clubes como el AC Milan y el Atlético de Madrid están siguiendo de cerca la situación, mientras que siguen sobre la mesa lucrativas ofertas de Arabia Saudí y Norteamérica. Los informes sugieren que varios clubes están ansiosos por asegurarse sus servicios si decide poner fin a su laureada carrera europea, y el delantero admite que, en esta etapa de su vida, su proceso de toma de decisiones es completamente diferente al de su juventud.
«Solo decido el camino que quiero seguir si lo siento. Por ahora, no lo sé y no pienso en ello», añadió. «Estar en el Barça durante los últimos años me ha permitido ver cuánta dedicación y trabajo hay detrás para que el club siga adelante. Hay un fuerte sentido de la ambición y la fe en el futuro, y eso genera mucha motivación para todos los que forman parte del equipo».
Obstáculos financieros para el fichaje del Barça
El deseo del Barcelona de sustituir a Lewandowski puede verse complicado por sus actuales restricciones financieras. El club ha estado vinculado con fichajes millonarios de jugadores como Julián Álvarez, pero la valoración de 150 millones de euros del Atlético de Madrid hace que tal acuerdo parezca casi imposible.
Con otros objetivos como Dusan Vlahovic inclinándose por quedarse en sus clubes actuales, Lewandowski aún podría encontrar una forma de quedarse, sobre todo porque, según se informa, está dispuesto a aceptar una reducción salarial para ayudar a las finanzas del club.
Por ahora, el delantero se centra en objetivos a corto plazo, con el objetivo de marcar 10 goles más antes de que termine la temporada para demostrar que sigue teniendo el instinto de élite necesario para el fútbol de alto nivel. Mientras el Barça se prepara para un crucial partido de la Liga de Campeones contra el Newcastle y la lucha por el título nacional, tanto el jugador como el club se preparan para una conversación definitiva sobre la temporada 2026-27.
