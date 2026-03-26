Robert Lewandowski, Gianluigi Donnarumma y otras 11 de las mayores estrellas que podrían perderse el Mundial de 2026

El fútbol internacional alcanza su máximo esplendor cuando hay mucho en juego. Esta semana nos espera una auténtica delicia. Los 16 aspirantes europeos a la repesca se disputarán las cuatro últimas plazas de la UEFA en juego, mientras que otras dos se decidirán en enfrentamientos intercontinentales.
A pesar de que este verano competirán en el torneo un récord de 48 equipos, habrá muchas superestrellas que tendrán que quedarse en casa. Entonces, ¿quiénes corren el riesgo de quedarse en el sofá en lugar de jugar en el campo? GOAL te lo cuenta...