Barcelona hizo un cálculo financiero extraordinario durante las etapas finales de su campaña de La Liga 2022-23 que involucró al delantero estrella Lewandowski. Con el título de liga ya asegurado y la temporada acercándose a su conclusión, el club se enfrentó a la perspectiva de activar un pago considerable relacionado con el rendimiento vinculado al conteo de goles del delantero.

Lewandowski había alcanzado 23 goles en la liga, y una cláusula en su acuerdo de transferencia significaba que anotar dos más activaría un pago adicional de 2,5 millones de euros a su anterior club, el Bayern Munich. Dados los problemas financieros continuos de Barcelona en ese momento, las figuras principales del club estaban ansiosas por evitar cualquier costo adicional.

Informes aparecieron en noviembre sugiriendo que a Lewandowski se le había pedido informalmente que se abstuviera de marcar en los partidos finales de esa temporada. Aunque la solicitud sonaba implausible para un club construido sobre la excelencia deportiva, reflejaba la realidad de un equipo que operaba bajo intensas restricciones económicas, donde incluso sumas relativamente pequeñas se consideraban significativas.