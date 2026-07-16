Robert Lewandowski explica cómo su amor por el Barcelona le llevó a rechazar ofertas de traspaso para fichar por el Chicago Fire

Esta semana se presentó oficialmente a Lewandowski como fichaje estrella del Chicago Fire, poniendo fin a su exitosa etapa en Europa. A pesar del interés de varios equipos de la Liga de Campeones y de clubes históricos del continente, el delantero consideró que su ciclo en el fútbol europeo había concluido en el Camp Nou.

Tras unirse a sus nuevos compañeros en los primeros entrenamientos, el exdelantero del Bayern de Múnich admitió que su vínculo emocional con el club catalán fue decisivo para viajar a Estados Unidos, pues jugar en otro equipo europeo le habría parecido un paso atrás tras su etapa en España.



