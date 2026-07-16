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Robert Lewandowski explica cómo su amor por el Barcelona le llevó a rechazar ofertas de traspaso para fichar por el Chicago Fire
Por qué Lewandowski eligió la MLS en lugar de Europa
Esta semana se presentó oficialmente a Lewandowski como fichaje estrella del Chicago Fire, poniendo fin a su exitosa etapa en Europa. A pesar del interés de varios equipos de la Liga de Campeones y de clubes históricos del continente, el delantero consideró que su ciclo en el fútbol europeo había concluido en el Camp Nou.
Tras unirse a sus nuevos compañeros en los primeros entrenamientos, el exdelantero del Bayern de Múnich admitió que su vínculo emocional con el club catalán fue decisivo para viajar a Estados Unidos, pues jugar en otro equipo europeo le habría parecido un paso atrás tras su etapa en España.
Rechazar ofertas de Italia y Turquía
Antes de cerrar su fichaje por Chicago, se rumoreaba mucho sobre el futuro del delantero. Se decía que Lewandowski tenía ofertas muy lucrativas de Turquía, Portugal e Italia, y que la Juventus era su destino más probable.
Sin embargo, el jugador de 37 años se mantuvo firme: «Mi etapa en el Barça había terminado y no me veía en ningún otro club europeo», declaró a los periodistas. «Mi cariño por el Barça era demasiado grande».
El factor Berhalter
La marcha de Lewandowski del Barcelona fue emotiva, pero su llegada a Chicago ha generado gran expectación. El entrenador Gregg Berhalter, clave en el fichaje, cree que el delantero transformará al club.
Su profesionalidad impulsará el crecimiento del plantel. «Estamos convencidos de que tendrá un impacto inmediato. Es un profesional ejemplar: lleva años cuidando su cuerpo y manteniendo un nivel óptimo. Será un ejemplo a seguir», afirmó el exseleccionador de Estados Unidos, según recoge Pilka Nozna.
- AFP
Un nuevo capítulo en la Ciudad del Viento
El icono polaco se prepara para su debut. Los aficionados del Chicago Fire no tendrán que esperar mucho para verle en acción: el jueves, hora local, enfrentará a los Vancouver Whitecaps y se reencontrará con su excompañero en el Bayern, Thomas Müller. Se unió al equipo en el entrenamiento del martes, dispuesto a demostrar que la edad es solo un número. Su camino, iniciado en el Delta de Varsovia y consolidado en Múnich y Barcelona, ahora vive un capítulo apasionante bajo el horizonte de Chicago.
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