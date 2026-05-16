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Robert Lewandowski, animado a fichar por el Manchester United tras su salida del Barcelona, mientras Rio Ferdinand hace un llamamiento en las redes sociales
Ferdinand pide fichar por el Old Trafford
Ferdinand ha usado las redes sociales para pedir que su exequipo fiche a Lewandowski, agente libre. El polaco, de 37 años, puede aportar experiencia y títulos, y Ferdinand ve en él un refuerzo ideal para Michael Carrick.
En una publicación en X, Ferdinand destacó el impacto que la ex estrella del Bayern podría tener en la plantilla, sobre todo en el crecimiento del joven delantero Benjamin Sesko. «¡Qué tipo, qué jugador!», afirmó. «¿Una opción con experiencia para la próxima UCL y que ayude a Sesko?»
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«Misión cumplida» para Lewandowski
El sábado, el veterano delantero confirmó su salida del Barça tras cuatro años de éxitos en España. A pesar de su edad, Lewandowski ha seguido siendo prolífico: 119 goles en 191 partidos con el club. Esta temporada, bajo Hansi Flick, perdió protagonismo y solo fue titular en 15 de 29 partidos de La Liga.
En un emotivo mensaje de despedida, el delantero agradeció su etapa en Cataluña: «Tras cuatro años de retos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me voy con la misión cumplida: cuatro temporadas y tres títulos. Nunca olvidaré el cariño de la afición desde el primer día. Cataluña es mi hogar. Gracias a todos por estos cuatro años maravillosos», publicó el delantero.
¿Aumenta el interés de la Premier League?
Ferdinand lidera la campaña para que fichaje por el Teatro de los Sueños, pero el Manchester United podría enfrentarse a dura competencia en la Premier League. El excentrocampista del Chelsea y de Inglaterra, Joe Cole, ve al polaco como solución al falta de puntería de los Blues y como mentor ideal para su joven plantilla.
«Yo apostaría por Lewandowski. Su contrato con el Barcelona expira, fichadlo por un año», dijo Cole. «Eso podría funcionar, alguien que venga a ayudar a los jugadores jóvenes. Es un gran nombre, tiene esa envergadura y sería una presencia enorme en el vestuario. Creo que podría ayudar mucho a Joao Pedro y a Liam Delap».
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Opciones futuras en consideración
La pugna por fichar a Lewandowski será reñida: le siguen clubes de Europa, Oriente Medio y Norteamérica. Ferdinand y Cole quieren que se despida en la Premier, pero las millonarias ofertas de Arabia Saudí y el interés del Chicago Fire podrían decidir su futuro, a pocos meses de cumplir 38 años.
Mientras, el Barcelona ya busca alternativas y suena Joao Pedro, del Chelsea, como posible recambio. Lewandowski se centra en su despedida ante el Betis, pero la petición de Ferdinand en redes hace que los fans del United sigan de cerca su próximo movimiento.