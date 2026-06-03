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¿Robert Lewandowski al Manchester United? Los «Diablos Rojos» necesitan un delantero tipo Kylian Mbappé más que al prolífico polaco, que dejará el Barcelona como agente libre
Sesko ha recuperado su mejor forma tras su fichaje de 74 millones de libras.
A pesar de las grandes inversiones en delanteros, los resultados han sido escasos en Old Trafford tras varias ventanas de fichajes decepcionantes. En verano de 2025, sin embargo, se avanzó en la dirección correcta.
Matheus Cunha y Bryan Mbeumo brillaron en su primera temporada, y Michael Carrick, que reemplazó a Ruben Amorim, llevó al equipo a la Liga de Campeones.
Benjamin Sesko, fichado por 74 millones de libras (100 millones de dólares) al RB Leipzig, impulsó a los Red Devils con 10 de sus 12 goles en 16 partidos en 2026.
Se espera que el potente esloveno siga creciendo, aunque la competencia por un puesto aumentará cuando el United regrese a la élite europea.
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¿Podría Lewandowski ser un fichaje acertado para el Manchester United?
Con 109 goles en la Liga de Campeones, Lewandowski, de 37 años, podría ser un fichaje inteligente para Carrick, ya que llegaría gratis. Pero ¿encajaría en Old Trafford?
Al preguntarle, Saha, exdelantero del United, declaró en exclusiva a GOAL junto a CasinoNews: «Me lo pensaría. Es un jugador con enorme experiencia en la Liga de Campeones y será muy útil.
En la liga, formará pareja con Sesko y eso le aliviará. Aportará liderazgo y exigencia. Así que, ¿por qué no? Pero su edad invita a pensarlo. Sin duda aportaría entre 15 y 20 goles, pero si el plan es construir el equipo a su alrededor, ahí surge la reflexión.
«Pasó lo mismo con Ibrahimovic: todos decían que se iría en dos años. Hay que tener eso en cuenta. No es una respuesta fácil, pero si quieres volver a la Champions, su nombre impresionará y mandará un mensaje claro».
Por qué el Manchester United necesita un delantero al estilo de Mbappé
El enigmático sueco Ibrahimovic marcó 28 goles con el United en la 2016-17, tras fichar como agente libre, y ganó la Community Shield, la Copa de la Liga y la Europa League con José Mourinho.
¿Podría Lewandowski tener un impacto similar como profesional experimentado que sabe cómo encontrar el fondo de la red? Saha añadió: «El problema que veo es simplemente que Lewandowski sigue teniendo el mismo estilo que Sesko.
“Me encantaría tener un jugador que pudiera jugar con él, en un estilo un poco 4-4-2, donde no veo a Sesko y a Lewandowski jugando juntos. Así que se tratará de compartir el puesto un poco más.
Por eso, en cierto modo, habría preferido otro perfil. Pero, de cara a la Champions, se necesita experiencia y la mezcla de juventud y veteranía, así que podría funcionar».
Saha, que ganó la Premier y la Champions con los ‘Red Devils’, describió el perfil ideal: «Me gustaría un jugador como Kylian Mbappé, con alguien del estilo de Olivier Giroud a su lado: un compañero que se mueva por todo el campo.
Ese tipo de jugador siempre ha hecho peligroso al United: Dwight Yorke apoyando a Andy Cole, o alguien complementando a Ruud van Nistelrooy. Sea cual sea el sistema, esa fórmula funciona».
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Los Red Devils se preparan para invertir de nuevo en el mercado de fichajes de verano.
El United tendrá dinero para invertir cuando se abra el mercado de fichajes de verano el 15 de junio, así que no necesita buscar gangas en el mercado de agentes libres.
Sin embargo, fichar a Lewandowski a coste cero les permitiría invertir en otras posiciones que necesitan refuerzos, como el centro del campo, y además podría enseñar a Sesko lecciones valiosas que eviten a los Red Devils gastar una fortuna en otro delantero consolidado en el futuro.