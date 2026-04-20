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¿Robert Lewandowski al Liverpool? Aunque Hugo Ekitike está lesionado y podría llegar gratis desde el Barcelona, el veterano delantero no sería la mejor opción para los Reds
¿Necesita el Liverpool fichar a otro delantero en el próximo mercado de fichajes?
Se prevé que el delantero francés Ekitike esté de baja al menos nueve meses tras romperse el tendón de Aquiles. El talentoso jugador de 23 años, que marcó 17 goles en su primera temporada en Merseyside, afronta una larga recuperación. Isak, fichaje récord de 125 millones de libras (169 millones de dólares), ya está disponible tras fracturarse la pierna; sin embargo, ha marcado solo tres goles en 20 partidos mientras busca su mejor versión.
Además, Liverpool ha acordado la salida de Salah este verano, por lo que buscarán un reemplazo para el autor de 257 goles.
Se rumorea que Arne Slot o quien dirija el mercado de fichajes podría ir a por Lewandowski, quien ya demostró su nivel en Borussia Dortmund y Bayern de Múnich.
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¿Sería el exjugador del Bayern Lewandowski un fichaje acertado para Anfield?
Al ser preguntado sobre si ese fichaje tendría sentido, el exdelantero de los Reds Owen —que ahora representa a Casino.org, una plataforma líder que ayuda a los jugadores a encontrar marcas de casinos del Reino Unido— declaró a GOAL: «No creo que sea algo que el Liverpool haría. Dices que probablemente necesiten un delantero, pero personalmente no me los imagino fichando a uno.
Tienes dos delanteros por los que acabas de pagar una fortuna y ya te cuesta ponerlos juntos. Uno ya está en forma y el otro lleva tiempo lesionado, aunque volverá al inicio de la próxima temporada. Mientras tanto, han pagado un récord del club por Isak.
Tener dos lesiones largas en sus fichajes más caros es un revés, pero me sorprendería que compraran otro gran delantero; veo otras prioridades».
Owen duda de que el prolífico Lewandowski acepte un papel secundario
Al ser preguntado si Lewandowski, que cumplirá 38 años en agosto, aceptaría un papel secundario en Anfield —ya que no jugará todas las semanas—, Owen añadió: «No estoy seguro. Simplemente no lo veo. No lo veo. Ese tipo de jugador no creo que se sienta cómodo sin jugar mucho. Tienes a Ekitike e Isak, y aún así no lo veo.
Estoy a favor de un refuerzo temporal en ciertas posiciones, si hay un joven que destaca o una lesión larga. El Liverpool tiene una plantilla muy desequilibrada ahora mismo. Ir a por otro delantero centro no me parece lógico; ya hay sobrecarga en esa posición y, si todos están en forma, alguien tendría que jugar fuera de sitio.
Fichar a otro, no, simplemente no lo veo. Ya es una plantilla desequilibrada por los fichajes del verano pasado y necesitan reestructurarla; esto solo la empeoraría.
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¿Cuáles son las principales prioridades del Liverpool en materia de fichajes?
Lewandowski podría salir del Camp Nou. Arabia Saudí y la MLS lo siguen y le ofrecen minutos.
El Liverpool no puede garantizarle lo mismo, así que probablemente busque otros objetivos en el próximo mercado. Con la salida de Salah, su prioridad es un extremo, por lo que cualquier inversión en traspasos o salarios iría a esa posición, no a otro delantero centro.