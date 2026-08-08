En declaraciones a Kicker.de, Andrich confirmó que conocía los rumores sobre su salida, pero subrayó que no tiene motivos para plantearse un cambio mientras se sienta valorado por el club.

Aclarando su postura sobre las informaciones de traspaso y el liderazgo del equipo, Andrich afirmó: "Por supuesto, me llega por algunos canales, pero de puertas para afuera no solo se habla de mí, sino también de otros. Mientras no tenga la sensación de que el club quiere deshacerse de mí, y ahora mismo no la tengo, no me preocupo por un traspaso.

"Me veo como el número uno en cuanto se me confirme en ese papel. Por supuesto, por ahora asumo que seguiré siendo el capitán. Todavía no he oído nada distinto. Pero mientras no se comunique nada oficialmente, aún puede pasar cualquier cosa. Eddy [Tapsoba] y yo hemos llevado el brazalete recientemente, podría decidirse entre nosotros".