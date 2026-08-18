Katie Gritt, responsable de marketing deportivo de Panini, reveló que el proyecto cumple un importante objetivo personal para el cantante. «¡Estamos encantados de llevar este cromo de edición limitada de Panini de Port Vale x Robbie Williams a los aficionados del Vale!», dijo Gritt. «Poder colaborar de esta manera con el club y con Robbie, cumpliendo el sueño de infancia de Robbie de ser un brillante de Panini, es la forma perfecta de celebrar el patrocinio de Robbie en la equipación del Port Vale esta temporada».

Dan Townley, responsable de contenido y operaciones de medios del Port Vale, destacó la relación continuada del club con la marca tras el lanzamiento del 150 aniversario de la pasada temporada. «Estamos orgullosos de volver a trabajar estrechamente con el equipo de Panini para crear otro coleccionable exclusivo», añadió. «Estamos encantados de poder celebrar una asociación muy especial del club de una forma tan única. Y esperamos que a los aficionados les guste el cromo tanto como a nosotros».



