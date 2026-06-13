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¡Roban las botas de Harry Kane y Jude Bellingham! Inglaterra se queda con un solo balón de entrenamiento en su base del Mundial tras un asalto que ya investiga la policía y que ha dejado un detenido
Un atraco audaz trastorna el campamento
La Federación Inglesa de Fútbol investiga el robo de un vehículo que transportaba el equipamiento de entrenamiento de la selección inglesa. El hecho ocurrió durante el traslado de West Palm Beach, Florida, a su sede en Swope Soccer Village, Misuri. La seguridad sospecha de algún conductor de logística. La policía local ya busca la carga, mientras el personal evalúa los artículos desaparecidos.
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El personal, conmocionado por el robo
Según el Daily Mail, la selección inglesa sufre una grave brecha de seguridad que ha afectado sus preparativos tácticos días antes del torneo. Robaron equipo tecnológico, pizarras y camillas de masaje, obligando al staff a reemplazarlos de urgencia.
El caos dificulta una preparación perfecta
Una inquietante distracción fuera del campo amenaza con frenar el impulso logrado bajo Tuchel. El técnico alemán había dirigido una campaña perfecta, llevando a los Tres Leones a la fase final con ocho victorias y ocho partidos sin encajar. Además, el capitán Kane llegó al entrenamiento en plena forma tras marcar 61 goles con el Bayern, pero los fallos logísticos de seguridad acaparan los titulares.
- AFP
El partido contra Croacia será un gran desafío.
Inglaterra debe recuperar rápido su concentración antes de enfrentarse el miércoles a Croacia, un rival conocido, en su debut. El equipo de Tuchel busca regularidad tras una ajustada victoria sobre Nueva Zelanda y tropiezos ante Japón y Uruguay. Con el recuerdo de su derrota en las semifinales de 2018 aún fresco, no puede permitirse errores tácticos en una fase de grupos competitiva en territorio extranjero.