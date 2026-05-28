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Rob Mac y Ryan Reynolds, copropietarios del Wrexham, guían a los jugadores hacia la fama mundial, pero aseguran que no toman «ninguna decisión futbolística» en el equipo de la Championship
Mac y Reynolds mantienen una distancia profesional
A pesar de su fama y de su pasión por el club, Mac y Reynolds han dejado claro que no intervienen en lo deportivo. Repiten que no toman «ninguna decisión futbolística» y delegan en el entrenador Phil Parkinson y su equipo técnico. Esta separación ha permitido a Parkinson trabajar con libertad en STōK Cae Ras, sin las interferencias habituales en otras franquicias de famosos.
La fórmula funcionó la temporada pasada: en su primer curso en la segunda división en 43 años, el Wrexham acabó séptimo, a solo dos puntos de los seis primeros.
«Me encanta», declaró Mac a The Athletic. «Estoy emocionado. Sin duda, intento darle espacio a Phil. Como hacemos toda la temporada. No tomamos ninguna decisión futbolística, como ya sabes. Simplemente nos mantenemos al margen.
«Siempre que hablo con Phil, incluso durante la temporada, suele ser solo a título personal. Para ver cómo le va y si necesita ayuda o apoyo para hablar con los chicos».
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Cómo lidiar con el resplandor de los focos
El éxito de la serie de Disney+ «Welcome to Wrexham» ha convertido a los jugadores locales en celebridades internacionales. Esta fama sin precedentes para futbolistas de divisiones inferiores plantea retos únicos, y los copropietarios —por su experiencia en el entretenimiento— se sienten capacitados para guiarlos.
Reynolds y Mac se han propuesto guiar a la plantilla en los escollos de la vida pública. Son conscientes de que, para muchos jugadores, pasar de la calma de una categoría inferior a la fama mundial puede resultar desconcertante.
«Como sabes, hablamos mucho con los jugadores, pero nunca de tácticas ni de fútbol», añadió Mac.
«Son jóvenes bajo los focos. Nosotros ya estamos acostumbrados, aunque ahora seamos mayores. Pasamos por lo mismo y eso nos ayuda a guiarles».
Cómo afrontar las expectativas del campeonato
El Wrexham se adapta a la Championship bajo gran presión para mantener su ascenso. Sus propietarios reconocen que la segunda división es más competitiva y que se enfrentan a clubes históricos con presupuestos mucho mayores, pero mantienen el modelo de crecimiento sostenible que implementaron desde 2021. El objetivo es construir un club que sobreviva al máximo nivel sin perder su identidad.
«No creo que vayamos a pelearnos. Ayer mismo hablamos del verano y de la próxima temporada. Nos enviamos mensajes cuatro veces al día y hablamos una vez a la semana», dijo Mac.
«En seis años, desde que unimos fuerzas para comprar el Wrexham, solo hemos tenido una pequeña discrepancia. Escuchamos a nuestros asesores y las respuestas son claras».
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Esperamos con ilusión el Mundial
El Mundial 2026 se celebrará este verano en Estados Unidos y Canadá. Mac, impaciente por el torneo, planea ver varios partidos cerca de su casa, en Los Ángeles.
«Es el torneo más grande del mundo», afirma Rob Mac. «Este año se nota un cambio en EE. UU. respecto a otros años. Gran parte se debe a que el torneo se celebra en Norteamérica y a la gran repercusión del fútbol mundial en los últimos cuatro u ocho años. Es un momento emocionante para este deporte en el país».