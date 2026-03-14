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Rob Mac desvela la divertidísima nota para adultos que colocó en el estadio del Wrexham para asegurarse de no infringir la «norma» de los comentaristas durante su aparición en Sky Sports
Una norma estricta para el stand
Al compartir la imagen en las redes sociales, el creador de «It’s Always Sunny in Philadelphia» dejó claro que mantener la emisión libre de palabrotas era su principal objetivo para esa noche. Mac acompañó la publicación con el siguiente comentario: «Esta noche solo hay una regla», junto a una foto en la que se le ve señalando un cartel que dice «No digas joder». Era una precaución necesaria para una pareja conocida por su lenguaje soez en el documental Welcome to Wrexham, sobre todo teniendo en cuenta el ambiente tan intenso de un partido crucial de la Championship.
Los propietarios sentían claramente la presión de su nueva aventura y admitieron estar «aterrorizados» durante una entrevista previa al partido. A pesar de su fama mundial, confesaron que la retransmisión deportiva en directo era algo completamente diferente.
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Opiniones encontradas entre los aficionados
La sección «En directo desde Wrexham con Rob y Ryan», presentada por David Prutton, ofreció a los aficionados una experiencia única y espontánea que se sumó a la cobertura tradicional. La reacción en las redes sociales fue en gran medida positiva, y muchos seguidores consideraron que este cambio de ritmo supuso un soplo de aire fresco.
Sin embargo, no todo el mundo quedó convencido con la retransmisión experimental, y algunos críticos sugirieron que los comentarios deberían dejarse en manos de los profesionales. Un espectador descontento argumentó que la pareja debería mantenerse «lo más alejada posible de los comentarios», lamentando que la fama les hubiera abierto puertas que otros habían tardado años en abrir. A pesar de las críticas, la retransmisión captó con éxito varios momentos clave, incluida la alegría de los propietarios cuando Nathan Broadhead abrió el marcador para el equipo local.
Reflexiones sobre un recorrido de cinco años
Esta aparición sirvió para celebrar los cinco años desde que el dúo completó la compra del club a principios de 2021. Desde entonces, han supervisado un espectacular ascenso por las divisiones del fútbol inglés, logrando tres ascensos consecutivos hasta alcanzar la Championship. Su enfoque práctico se ha extendido incluso al mercado de fichajes en el pasado, y el entrenador Phil Parkinson reveló anteriormente que hablaronpersonalmente con objetivos clave como Paul Mullin y Elliot Lee para venderles la ambiciosa visión del club durante su etapa en la National League.
El club ha recorrido un largo camino desde los primeros días de la adquisición, cuando, según se dice, David Beckham tuvo que explicarles la regla del fuera de juego a los propietarios. Aunque quizá aún estén aprendiendo los matices tácticos, su compromiso con los Red Dragons es incuestionable.
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El ascenso sigue siendo el objetivo principal
Aunque su debut como comentaristas resultó muy entretenido, la atención sigue centrada firmemente en el terreno de juego, ya que el Wrexham persigue un puesto histórico en la Premier League. La victoria por 2-0 sobre el Swansea contribuyó a consolidar su posición en los puestos de play-off, manteniendo vivo el sueño de un cuarto ascenso consecutivo. A falta de solo unos pocos partidos para el final de la temporada, nunca ha habido tanto en juego para el equipo de Parkinson, que busca continuar su ascenso de cuento de hadas.
El Wrexham volverá a la acción el 17 de marzo, cuando se desplace para enfrentarse al Watford, con el objetivo de aprovechar el impulso adquirido durante su gran noche del viernes bajo los focos. Para Reynolds y Mac, la incursión en los comentarios fue otro capítulo de su extraordinaria historia, demostrando que, ya sea en el palco de honor o en la cabina de prensa, siguen siendo los propietarios más comentados del fútbol mundial. Los Red Dragons ocupan la sexta posición en la tabla, en una posición ideal para dar el empujón final hacia la máxima categoría.
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