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RMC - Mbappé «furioso» con el equipo médico del Real Madrid: al parecer, le examinaron la rodilla equivocada. Él: «Se han dicho muchas mentiras»

K. Mbappe
Real Madrid

Gran revuelo entre Francia y España por la estrella del Real Madrid

Kylian Mbappé se encuentra en el centro de una polémica bastante singular que une París y Madrid: tras sustituir a Valverde en el derbi contra el Atlético y ofrecer una actuación decididamente mediocre, el exjugador del PSG ha sido objeto de numerosas críticas. «Fue como jugar con nueve, sin Valverde y sin Mbappé», «Desaparecido», «Daba paseos por el campo», son algunos de los titulares de Chiringuito, AS y Marca.

Sin embargo, su rendimiento en el campo es solo una parte del motivo de la polémica. RMC Sport ha publicado una noticia que dará que hablar. Según la cadena francesa, Mbappé estaría furioso con el equipo médico del Real Madrid por un error garrafal en la valoración de su problema de rodilla.

  • UN ERROR QUE SERÍA GRAVE

    Daniel Riolo, el periodista autor de la exclusiva, asegura que el Real Madrid examinó la rodilla de Mbappé, la declaró sana y la puso a disposición del entrenador Álvaro Arbeloa.

    Pero hubo un enorme quid pro quo: los médicos de losblancos habrían examinado la rodilla equivocada, la derecha, cuando en realidad era la izquierda la que tenía problemas. Esto explicaría los numerosos despidos en el departamento médico de los merengues.

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  • HABLA MBAPPE

    Fue el propio Mbappé quien dio su versión de los hechos al intervenir como invitado en un evento celebrado en su París:

    «Mi rodilla está bien, mucho mejor. Se está recuperando bastante bien, aunque sé que ha habido muchas especulaciones y se han dicho cosas falsas. Así es la vida de un deportista de alto nivel; estamos acostumbrados a que la gente diga cosas sin verificarlas o sin ningún fundamento real».

  • LA TEMPORADA DE MBAPPE

    La temporada de Mbappé hasta ahora sigue siendo de primer nivel: 23 goles y 4 asistencias en 24 partidos de liga, 9 goles y 1 asistencia en 13 partidos de la Liga de Campeones, 2 en 1 de la Supercopa y 0 en 1 de la Copa del Rey. ¿El total? 38 goles en 35 partidos en total, más 6 asistencias.

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