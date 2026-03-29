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Rizzoli cuenta: «En mi segundo partido en la Serie A, Baggio me dijo que acudiera a él si alguien me causaba problemas»

R. Baggio
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Una anécdota contada por el exárbitro

Nicola Rizzoli, exárbitro que dirigió la final del Mundial de 2014 y que actualmente es responsable del departamento de arbitraje de la CONCACAF, ha hablado en Campus Talk:

«Cuando era un árbitro joven, estaba convencido de que el diálogo era importante, de que no debía haber barreras entre los jugadores y los árbitros como antes, cuando el árbitro era una figura de tal importancia y carisma que ni siquiera te atrevías a hablarle. Siempre pensé que si el diálogo me servía para encauzar a los jugadores en la dirección que quería que tomaran, es decir, en el respeto al juego y a las reglas, era algo importante».


«Me servía para intentar entendernos, para comprendernos en lo bueno y en lo malo. Sin filtros. Sin miedo a admitir “me he equivocado” incluso después de haber tomado una decisión errónea, fruto de una interpretación distorsionada. «Muchas veces les decía a los jugadores: lo he visto así, aunque puede que me haya equivocado. Y eso les ayudaba muchísimo a creer en mí. Además, soy un ser humano, es imposible que nunca me equivoque… y he cometido errores graves en mi carrera. Pero he tenido jugadores que, a pesar del grave error, lo han aceptado precisamente por esa relación que se había creado con el tiempo».

  • El episodio con Baggio

    Para respaldar esta tesis, Rizzoli contó lo que ocurrió en un Lazio-Brescia de 2001, apenas su segundo partido arbitrado en la Serie A: «El mejor fue Roberto Baggio, no solo desde el punto de vista técnico, sino sobre todo humano. Es una persona de gran prestigio. Yo arbitré mi segundo partido de la Serie A en el Estadio Olímpico de Roma, en el Lazio-Brescia. Para un chaval de 29 años, potencialmente podía ser un partido difícil, pero en realidad me sentía bien. Esperabas que el Lazio ganara 2-0, 3-0, y a los cuatro minutos Di Biagio marcó y el Brescia se puso por delante. El partido cambió y hubo tensiones… entre la primera y la segunda parte, mientras volvíamos al campo, Baggio se me acercó».

    «No me conocía, no tenía ni idea de quién era yo, pero Baggio me dijo: “Estás arbitrando muy bien, no te pondremos en apuros. Así que si algún jugador mío intenta ponerte en apuros, dímelo, que yo me encargo”. Te hace ver también su disposición a dejarte trabajar bien, por mucho que yo fuera un chaval joven al que nadie conocía. Estos episodios te hacen comprender el nivel de los deportistas. Piénsalo: Roberto Baggio te mira y no solo te tranquiliza, sino que incluso te dice que estás arbitrando bien».

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