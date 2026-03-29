Rizzoli cuenta: «En mi segundo partido en la Serie A, Baggio me dijo que acudiera a él si alguien me causaba problemas»

Nicola Rizzoli, exárbitro que dirigió la final del Mundial de 2014 y que actualmente es responsable del departamento de arbitraje de la CONCACAF, ha hablado en Campus Talk:

«Cuando era un árbitro joven, estaba convencido de que el diálogo era importante, de que no debía haber barreras entre los jugadores y los árbitros como antes, cuando el árbitro era una figura de tal importancia y carisma que ni siquiera te atrevías a hablarle. Siempre pensé que si el diálogo me servía para encauzar a los jugadores en la dirección que quería que tomaran, es decir, en el respeto al juego y a las reglas, era algo importante».





«Me servía para intentar entendernos, para comprendernos en lo bueno y en lo malo. Sin filtros. Sin miedo a admitir “me he equivocado” incluso después de haber tomado una decisión errónea, fruto de una interpretación distorsionada. «Muchas veces les decía a los jugadores: lo he visto así, aunque puede que me haya equivocado. Y eso les ayudaba muchísimo a creer en mí. Además, soy un ser humano, es imposible que nunca me equivoque… y he cometido errores graves en mi carrera. Pero he tenido jugadores que, a pesar del grave error, lo han aceptado precisamente por esa relación que se había creado con el tiempo».