El cambio al Al-Shamal marca el siguiente capítulo en la carrera de Mahrez después de poner fin a su etapa internacional con Argelia tras el Mundial de 2026. En su nuevo club, el extremo volverá a coincidir con su histórico compañero en ataque en la selección, Baghdad Bounedjah, para formar una potente dupla ofensiva.

Mahrez llega con un currículum impecable, tras sumar 37 goles y 46 asistencias en 122 partidos con el Al-Ahli, además de conquistar dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones de la AFC y una Supercopa de Arabia Saudí.