¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Grafica Carlos Augusto Inter 2025 26 desktopCalciomercato
Traducido por

Riso: «Frattesi en Milán estaba apagado y triste. Estoy j******* con el Inter por Carlos Augusto»

Fichajes
Inter Milán
C. Augusto
D. Frattesi

Beppe Riso, uno de los agentes italianos más conocidos, fue invitado a finales de agosto a 'Colpi da Maestro', el formato de YouTube de Marco Nosotti. Entre los temas tratados, el futuro de Frattesi: "El traspaso a la Lazio nace del hecho de que, al jugar poco, ya no conseguía estar más en el Inter. Es un chico con un corazón increíble y una pasión enorme. No lo veía feliz, lo veía triste y apagado. Algún mercado antes intentamos hacer algo, pero el Inter no quería desprenderse de él. Este año ha llegado a la Lazio, podía ir a otro club pero él eligió así, necesitaba volver a sentirse protagonista. Considero a Lotito un genio, pero nunca es fácil trabajar con él, es muy complicado. Todos hablan de la parte económica, pero por ver a un jugador representado por mí con esa sonrisa lo pagaría de mi propio bolsillo".


Cuotas ganadoras de la Serie A, las apuestas sobre quién ganará el Scudetto 2027



  • Carlos Augusto y su relación con el Inter

    Después de la charla, a Riso le piden que ordene sus fichajes del primero al décimo y, cuando le mencionan el nombre de Carlos Augusto, responde así, entre sonrisas: "Lo pongo en décimo lugar porque estoy cabr****** con el Inter. Pero ellos ya lo saben".

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Amistosos
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
Lumezzane crest
Lumezzane
LUM