Beppe Riso, uno de los agentes italianos más conocidos, fue invitado a finales de agosto a 'Colpi da Maestro', el formato de YouTube de Marco Nosotti. Entre los temas tratados, el futuro de Frattesi: "El traspaso a la Lazio nace del hecho de que, al jugar poco, ya no conseguía estar más en el Inter. Es un chico con un corazón increíble y una pasión enorme. No lo veía feliz, lo veía triste y apagado. En alguna ventana anterior intentamos hacer algo, pero el Inter no quería desprenderse de él. Este año ha llegado a la Lazio, podía ir a otro club pero él eligió así, necesitaba volver a sentirse protagonista. Considero a Lotito un genio, pero nunca es fácil trabajar con él, es muy complicado. Todos hablan de la parte económica, pero por ver a un futbolista al que represento con esa sonrisa lo pagaría de mi propio bolsillo".
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Riso: «Frattesi en Milán estaba apagado y triste. Estoy cabreado con el Inter por Carlos Augusto»
Carlos Augusto y su relación con el Inter
Después de la charla, a Riso le piden que ordene sus fichajes del primero al décimo y, cuando le mencionan a Carlos Augusto, responde así, con una sonrisa: «Lo pongo en el décimo puesto porque sonoc. Pero ellos ya lo saben».
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