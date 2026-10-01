Beppe Riso, uno de los agentes italianos más conocidos, fue invitado a finales de agosto a 'Colpi da Maestro', el formato de YouTube de Marco Nosotti. Entre los temas tratados, el futuro de Frattesi: "El traspaso a la Lazio nace del hecho de que, al jugar poco, ya no conseguía estar más en el Inter. Es un chico con un corazón increíble y una pasión enorme. No lo veía feliz, lo veía triste y apagado. En alguna ventana anterior intentamos hacer algo, pero el Inter no quería desprenderse de él. Este año ha llegado a la Lazio, podía ir a otro club pero él eligió así, necesitaba volver a sentirse protagonista. Considero a Lotito un genio, pero nunca es fácil trabajar con él, es muy complicado. Todos hablan de la parte económica, pero por ver a un futbolista al que represento con esa sonrisa lo pagaría de mi propio bolsillo".