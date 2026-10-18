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Rio Ngumoha, joven promesa del Liverpool, revela el secreto de su rápida progresión en Anfield
Impacto desde el banquillo en Brentford
Ngumoha, la última promesa de la cantera del Liverpool en dar el salto al primer equipo, ha destacado la importancia de tener una mentalidad fuerte tras la trabajada victoria del Liverpool por 2-1 ante el Brentford. Con el equipo perdiendo 1-0 frente a un Brentford que jugaba con diez, el futbolista de 18 años entró en el minuto 52 para dar un impulso al equipo. Su entrada ayudó a cambiar el rumbo del partido y los goles de Victor Munoz y Alexander Isak dieron los tres puntos a los visitantes en el Gtech Community Stadium.
«Para cualquiera que lo estuviera viendo, fue un partido de muchos altibajos. Pero estos son los partidos que realmente quieres jugar, y conseguir los tres puntos demuestra lo fuerte que es la mentalidad del equipo. Desde luego es difícil, pero creo que, si entras al partido con la mentalidad adecuada y piensas que puedes influir en él, probablemente puedas hacer cualquier cosa», explicó Ngumoha a la web oficial del club.
La confianza del joven futbolista quedó patente durante los minutos que disputó: buscó encarar a la defensa del Brentford desde que saltó al campo. Añadió: «Hoy sabía que el partido iba a ser difícil. Jugar fuera contra el Brentford nunca es fácil, y solo quería meterme de lleno en el partido y ayudar al equipo a ganar. Por suerte, lo conseguimos».
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Dominando el papel de extremo derecho
Su aparición en el oeste de Londres supuso el octavo partido de Ngumoha esta temporada y, en esta ocasión, jugó por la banda derecha. Aunque llegó con fama de ser un atacante que juega de forma natural por la izquierda, el joven está ampliando rápidamente sus recursos para convertirse en un delantero más completo. Su evolución en este papel táctico ha sido uno de los aspectos más destacados de su progresión esta temporada.
«Creo que he mejorado mucho por la derecha desde el partido contra el Newcastle hasta ahora. Creo que también voy entendiendo mejor cómo jugar ahí. Sin duda, irme con Inglaterra también me ayudó mucho. Ahora también me gusta jugar por las dos bandas y eso me da otro recurso, así que está bien», señaló el delantero.
La nueva generación de talentos de Anfield
Ngumoha no es el único joven que llama a las puertas del primer equipo, mientras el club sigue incorporando canteranos a las convocatorias. Después de ser titulares en el partido de Champions League entre semana contra el LASK, Ngumoha, Trey Nyoni y Lewis Koumas salieron desde el banquillo ante el Brentford. Esta participación constante en competiciones de alto nivel se considera fundamental para su incorporación a largo plazo al primer equipo.
«Creo que el calendario está muy cargado y que tenemos que aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten, ya sea como titulares o entrando desde el banquillo. Todos lo estamos haciendo, yo, Trey y Koumas, así que tenemos que seguir adelante y mantenernos en el buen camino», señaló.
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La victoria del Brentford desata una pesadilla de lesiones
Pese a la brillante actuación de Ngumoha ante el Brentford, el triunfo quedó muy empañado por las graves lesiones que sufrieron Dominik Szoboszlai y Jeremie Frimpong durante el partido y que les mantendrán alejados de los terrenos de juego durante un largo periodo. Estas bajas prolongadas llegan en un momento inoportuno para el Liverpool, que afronta un calendario de partidos especialmente apretado. Con poco tiempo para recuperarse, el equipo debe recomponerse y adaptarse rápidamente antes de enfrentarse al Villarreal el martes por la noche.
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