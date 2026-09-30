Branislav Racko
Traducido por
¡Rio Ngumoha hace historia con Inglaterra! La joya del Liverpool se une a Jude Bellingham y Wayne Rooney en el selecto club de Inglaterra tras la victoria en Chequia
Una noche histórica en Praga para Ngumoha
El jugador de 18 años entró en el minuto 71 de la victoria por 2-0 del martes en Praga, sustituyendo a la estrella del Arsenal Bukayo Saka en el costado derecho del ataque. Ngumoha dejó un cameo muy activo para ayudar a Inglaterra a cerrar un resultado crucial a domicilio.
Su entrada llegó apenas unos días después de un fin de semana frustrante para el joven. Se quedó completamente fuera de la convocatoria para la ajustada derrota por 3-2 del sábado ante España en Wembley, lo que hizo aún más significativo su rápido regreso al terreno de juego en Chequia.
- AFP
A la espera del avance decisivo
El atacante del Liverpool se ha visto obligado a esperar su oportunidad para sumar su segunda internacionalidad absoluta. Después de debutar con Inglaterra con 17 años en un amistoso de preparación para el Mundial disputado en junio contra Nueva Zelanda, posteriormente se quedó fuera de la convocatoria para la fase final.
A pesar de esa decepción veraniega, su rápido desarrollo a nivel de clubes le ha mantenido plenamente en el radar de la selección. Ngumoha ha disfrutado de un inicio estelar de la temporada nacional 2026-27, con cinco apariciones en los siete primeros partidos oficiales del Liverpool.
Uniéndose a las filas de Rooney y Bellingham
Al saltar al terreno de juego con exactamente 18 años y 31 días, la sensación del Liverpool se aseguró un lugar en los libros de historia. Oficialmente, es el tercer jugador más joven que disputa un partido oficial con la selección inglesa masculina.
Se une así a un grupo extraordinariamente selecto en el que figuran dos de los talentos más celebrados del país. Wayne Rooney sigue siendo el más joven en lograrlo, ya que debutó en partido oficial al entrar como suplente en los últimos minutos en una victoria por 3-0 sobre Liechtenstein en la fase de clasificación para la Eurocopa en febrero de 2003, con 17 años y 156 días.
Jude Bellingham ocupa el segundo lugar de esa lista histórica. La superestrella del centro del campo tenía 17 años y 269 días cuando entró como suplente al descanso en una goleada por 5-0 a San Marino en la fase de clasificación para el Mundial en marzo de 2023.
- AFP
Pruebas muy exigentes en el horizonte
Ngumoha buscará aumentar su creciente número de internacionalidades durante lo que queda de este parón de selecciones. Inglaterra afronta un exigente partido a domicilio contra Croacia antes de recibir a la República Checa en el encuentro de vuelta de la Nations League.
Una vez concluyan sus compromisos internacionales, el adolescente regresará a Merseyside para un duelo doméstico monumental. El Liverpool recibirá al Manchester City en un esperado partidazo de la Premier League el 11 de octubre, y la reciente participación de Ngumoha sugiere que tendrá serias opciones de entrar en la convocatoria para el partido.
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