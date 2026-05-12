Rio Ferdinand ve a Senne Lammens como portero titular del Manchester United por «diez años más», gracias a la «tranquilidad» que aporta

Con siete partidos sin encajar goles y 75 paradas esta temporada, Lammens ha justificado la decisión del club de ofrecerle un contrato hasta junio de 2030. Ferdinand cree que el temperamento del portero es su mayor baza a largo plazo.

Añadió: «Da igual cómo juegue: siempre mantiene el mismo nivel, sensato y tranquilo. Creo que será el portero del Manchester United durante los próximos diez años. Tiene una base sólida para seguir creciendo a partir de lo mostrado esta temporada».