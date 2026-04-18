Rio Ferdinand menciona a dos jugadores del Tottenham que el Manchester United podría fichar si los Spurs descienden de la Premier League

A pesar de la llegada de Roberto De Zerbi para enderezar el rumbo, la derrota en su debut ante el Sunderland mantiene al equipo en puestos de descenso a tres jornadas del final de la Premier League. Ante la inminente amenaza de descenso a la Championship, crecen las especulaciones sobre el futuro de sus mejores jugadores. Si los Spurs no logran la permanencia, se espera una fuga de jugadores, con varias estrellas del primer equipo tentadas por ofertas rebajadas de rivales nacionales y europeos.