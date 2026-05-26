Rio Ferdinand insta al Manchester United a fichar a la «maravillosa» estrella del Barcelona en el mercado de fichajes de verano

El United ya invirtió 74 millones de libras (99 millones de dólares) en Sesko, fichado del RB Leipzig. El delantero de 22 años empezó con dificultades, pero bajo la dirección de Carrick marcó 12 goles y dio una asistencia en 32 partidos esta temporada, 11 de ellos en la Premier League. Para proteger esa inversión, Ferdinand cree que la estrella del Barcelona podría desempeñar un papel crucial. Explicó: «Si crees que Sesko es el hombre para los próximos cinco años, el aprendizaje que podría obtener de Lewandowski, que es un ser humano maravilloso y humilde. Él le enseñaría y le mostraría el camino a Sesko y le ayudaría a jugar».