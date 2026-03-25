AFP
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Rio Ferdinand insiste en que «Neymar podría hacer cosas que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no podrían», ya que no está de acuerdo con la valoración de Wayne Rooney de que «no es un jugador de primer nivel»
Un enfrentamiento entre leyendas del United
El mundo del fútbol se ha dividido tras la polémica afirmación de Rooney de que Neymar no ha logrado alcanzar el nivel de «élite» que ocupan los ganadores más constantes de este deporte. Estos comentarios desataron un acalorado debate sobre el impacto del brasileño en el Barcelona y el París Saint-Germain, lo que provocó una enérgica réplica por parte de Ferdinand. Aunque mantuvo su respeto por Rooney, el exdefensa se sintió obligado a destacar el talento único, de una vez en una generación, que Neymar aportó al campo durante sus mejores años en Europa.
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A la altura de los grandes
En el último episodio de su podcast, «Rio Ferdinand Presents», el futbolista de 47 años explicó que las habilidades casi sobrehumanas de Neymar con el balón le distinguían en su momento de todos sus contemporáneos, incluidos Messi y Ronaldo en algunas ocasiones. «No creo que fuera una conversación sobre Wayne contra Neymar; no creo que fuera eso», dijo Ferdinand. «Soy uno de los mayores admiradores de Wayne y soy el que más alaba a Wayne cuando hablamos de lo que ha hecho, de lo que ha conseguido si lo comparamos con otros grandes, ¿vale?
«Pero tengo que decir que Neymar podía hacer cosas que ningún otro jugador del mundo podía hacer. Y me refiero a Messi y Cristiano Ronaldo en el sentido de que él podía hacer cosas que esos dos no podían hacer, ¿verdad?
Hay momentos en los que lo miras y piensas: "Sí, este es el heredero del trono". Es decir, estuvo muy cerca de ello en un momento determinado de su carrera, cuando estaba en el Barça».
Ausencia de la selección brasileña
Esta guerra de palabras llega en un momento delicado para Santos, quien recientemente quedó fuera de la convocatoria de Carlo Ancelotti para los importantes partidos amistosos de marzo contra Francia y Croacia. Neymar no ha jugado con la selección nacional desde octubre de 2023 y, aunque figuras como Ferdinand no ponen en duda su talento, su resistencia física sigue siendo motivo de creciente preocupación.
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La carrera por la Copa del Mundo de 2026
La prioridad inmediata de Neymar es demostrar su regularidad y su preparación física en el Santos para asegurarse de seguir optando a una plaza en la convocatoria para el Mundial de 2026. Ancelotti ha señalado que su futura participación depende totalmente de su recuperación y de que alcance su mejor forma física, ya que el delantero de 34 años sigue luchando contra lesiones recurrentes. Con Brasil enfrentándose a un difícil Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia, los próximos meses representan una última oportunidad para que Neymar acalle a los escépticos.