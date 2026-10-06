Rio Ferdinand, ex compañero de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, habló sobre el caso que involucró a la estrella portuguesa, que abandonó la concentración de Portugal tras una discusión con su seleccionador: "Jorge Jesus estará obligado a pedir disculpas, de lo contrario será despedido. Debe dar la cara y decir: "Ok, he valorado mal esta situación". Después debe hablar con CR7 y decirle claramente qué quiere".
Getty Images / Calciomercato
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Rio Ferdinand: «En el caso de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus tendrá que disculparse o será despedido»
RESPETAD LOS ACUERDOS
«¿El futuro de Ronaldo en Portugal? Creo que todavía puede decir la suya. Debe hablar con el seleccionador y decidir cuál es su papel y cómo puede ser utilizado. Luego se trata de respetar los acuerdos alcanzados. Estos entrenadores están pagados para gestionar un equipo, pero también están pagados para gestionar a las personas».
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