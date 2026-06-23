Antonio Rüdiger y Jonathan Tah quieren olvidar su último partido juntos en la defensa de Alemania. En el debut en la eliminatoria mundialista contra Eslovaquia (0-2), ambos centrales vivieron una noche para el olvido. Tras la humillación de Bratislava, la prensa los tachó de «riesgo para la seguridad» y a Rüdiger de «jefe de defensa flojo».
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«Riesgo para la seguridad» y «jefe de defensa flojo»: Antonio Rüdiger y Jonathan Tah también nos recuerdan una noche de pesadilla
Nueve meses después de aquel partido desastroso, Rüdiger y Tah deben liderar la defensa alemana en busca de la quinta estrella. Tras la baja de Nico Schlotterbeck por lesión, el seleccionador Julian Nagelsmann confía en estos veteranos altos y experimentados. ¿Es un problema? Rudi Völler lo niega.
Aunque Rüdiger es «diferente» al habilidoso Schlotterbeck, posee «cualidades en el juego aéreo y en el uno contra uno gracias a su velocidad», afirmó el director deportivo de la DFB en MagentaTV. Además, destacó la «gran experiencia» del jugador de 33 años, que acaba de renovar con el Real Madrid.
¿Funcionará su compenetración con Tah, tres años más joven, tan bien como en la Eurocopa de 2021? Los roles han cambiado. «Él es el nuevo líder», admite Rüdiger: «Cada uno tiene su momento, y ahora es el suyo». Tah, que el jueves alcanzará 50 partidos con Alemania ante Ecuador en East Rutherford, «ha recibido un nuevo impulso» en el Bayern.
Rüdiger (84 partidos internacionales) también se beneficiará del nuevo liderazgo de Tah. La segunda parte ante Costa de Marfil (2-1) lo demuestra: pese a que aún no hubo plena compenetración, el equipo no encajó y remontó.
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Jürgen Klopp: «La baja de Nico Schlotterbeck cambia el juego de la selección alemana»
Sin embargo, tras perder en Eslovaquia, Nagelsmann no volvió a alinear a este dúo desde el principio. Tres días después de aquella actuación más que desafortunada, Rüdiger volvió a ser titular contra Irlanda del Norte (3-1) y cedió su puesto poco antes del final al suplente Tah. Luego, el exjugador del Stuttgart estuvo lesionado durante bastante tiempo; en marzo, el seleccionador alemán se decantó por Tah y Schlotterbeck en el centro de la defensa.
Rüdiger aceptó su nuevo papel sin quejarse, lo que le valió gran respeto en la DFB y elogió a sus «herederos». Admitió que no era fácil «estar en el banquillo». De Tah destacó su imponente físico y de Schlotterbeck «la pierna izquierda de oro».
Precisamente ahí ve Jürgen Klopp un problema: «Estamos acostumbrados a que Schlotterbeck se adentre en el centro del campo, regatee y luego juegue por la izquierda o dé un pase en diagonal. Es un elemento importante del juego. Pero sin él ya no podemos dar ese pase en diagonal», afirmó.
Rüdiger lo hizo «realmente bien» en su debut; tiene «suficiente experiencia» y lleva «años jugando al más alto nivel», pero no posee una «pierna izquierda».
Así, el juego de los tetracampeones variará ante Ecuador. Alemania ya cumplió su primer objetivo y, con la mira en la fase eliminatoria, Tah y Rüdiger podrán afinar su entendimiento. Nadie quiere revivir la noche de Bratislava.