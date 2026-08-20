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«¡Ridículo!» Joe Cole critica el precio de 100 millones de libras fijado por el Chelsea a una estrella del equipo londinense
Cole carga contra el precio de 100 millones de libras por Neto
Cole ha cuestionado con firmeza la optimista tasación de 100 millones de libras del Chelsea sobre el extremo Neto. El exinternacional inglés cree que el precio fijado por el club es completamente irreal para los grandes pretendientes europeos. El internacional portugués sigue generando especulaciones sobre su futuro. Sin embargo, Cole insiste en que los dirigentes de Stamford Bridge han establecido un precio de salida muy por encima del verdadero valor de mercado del jugador.
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«Ninguna persona sensata paga 100 millones de libras»
Cole fue contundente en su valoración del precio, al afirmar que una cantidad justa por el atacante portugués sería aproximadamente la mitad de lo que pide actualmente el Chelsea.
En declaraciones a Paddy Power, Cole dijo: «100 millones de libras es simplemente una cantidad un poco ridícula. Probablemente los saudíes la pagarán porque el dinero no es ningún problema para ellos, pero no creo que el Manchester City pagara 100 millones de libras por Pedro Neto.
«Creo que hay mucho dinero saudí dentro del consorcio que dirige el Chelsea, así que quién sabe si el Chelsea se mantiene firme en los 100 millones de libras sabiendo que los saudíes vendrán a por él. No creo que una persona sensata del mundo del fútbol pague 100 millones de libras por Pedro Neto. Yo lo valoro en la mitad de eso, alrededor de 50-60 millones de libras».
Versatilidad táctica
A pesar de su firme crítica a la valoración, Cole mantiene una inmensa admiración por la calidad técnica de Neto y su ética de trabajo sobre el terreno de juego. Destacó la flexibilidad táctica de la estrella portuguesa como un gran activo para cualquier plantilla.
«Me gusta mucho como jugador. Parece un buen luchador y un auténtico guerrero», explicó Cole. «Puede jugar por la izquierda y por la derecha, incluso como carrilero si le necesitan ahí. Tiene muchas cualidades y ahora también es un jugador con experiencia en la Premier League».
- AFP
¿Una temporada más en Stamford Bridge?
Con la temporada de la Premier League comenzando mañana por la noche, el Chelsea debe decidir ahora si seguir esperando a un comprador de 100 millones de libras o centrarse en integrar a Neto en sus planes para el primer equipo.
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