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Richarlison salva a Tudor en la prórroga, pero el Tottenham aún no está fuera de peligro: primer punto para el exentrenador de la Juventus

El Liverpool se lleva un revés en el minuto 90 por un gol del delantero brasileño, pero Tudor sigue en la cuerda floja

Igor Tudor lleva aproximadamente un mes al frente del Tottenham, pero el cambio de rumbo nunca ha llegado y, de hecho, en las últimas horas llegan desde Inglaterra rumores de un nuevo cambio de entrenador para los Spurs. Tres derrotas de tres en la liga ante el Arsenal, el Fulham y el Crystal Palace, y la dura derrota por 5-2 en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. 

Tudor llegaba al complicado partido de hoy en Anfield contra el Liverpool con la espalda contra la pared. Un partido complicado para Vicario y sus compañeros, que se vieron por detrás en el marcador apenas a los 18 minutos. La quinta derrota consecutiva para el exentrenador de la Juve parecía inminente, pero en el mejor momento, en la prórroga, llegó el primer punto en la liga, que, sin embargo, no aleja al Tottenham de la zona de descenso.

  • RICHARLISON SALVA TUDOR

    El ambiente estaba tenso en el norte de Londres, donde los rumores ya apuntaban, en vísperas del partido contra el Liverpool, a una desconfianza generalizada de los jugadores hacia el nuevo entrenador, Tudor. Sin embargo, ante el 1-0 de los Reds, obra de Szoboszlai, el Tottenham reaccionó y, justo en el minuto 90, Richarlison marcó un gol de gran importancia para la lucha por la permanencia de los Spurs. Un pase largo de Vicario, control y asistencia de Kolo Muani, y gol del delantero brasileño, que batió a Alisson por su palo corto. Celebración con los puños cerrados, pero contenida, por parte de Tudor, que sabe que al Tottenham aún le queda un largo camino por recorrer.

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