Igor Tudor lleva aproximadamente un mes al frente del Tottenham, pero el cambio de rumbo nunca ha llegado y, de hecho, en las últimas horas llegan desde Inglaterra rumores de un nuevo cambio de entrenador para los Spurs. Tres derrotas en tres partidos de liga ante el Arsenal, el Fulham y el Crystal Palace, y la dura derrota por 5-2 en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.

Divertido episodio en la previa del partido: confundido por su cabeza calva, Tudor saluda a Allan Dixon (un miembro del cuerpo técnico del Tottenham) convencido de que es el entrenador del Liverpool, Arne Slot, a quien luego encuentra un momento después.

Tudor llegó al complicado partido de hoy en Anfield contra el Liverpool ya en la última oportunidad. Un partido complicado para Vicario y sus compañeros, que se vieron por detrás en el marcador apenas a los 18 minutos. La quinta derrota consecutiva para el exentrenador de la Juve parecía inminente, pero en el mejor momento, en el tiempo de descuento, llegó el primer punto en la liga, que, sin embargo, no aleja al Tottenham de la zona de descenso.