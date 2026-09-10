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Richarlison recurre a la FIFA en un intento drástico de rescindir su contrato con el Tottenham Hotspur
Richarlison busca salir del Tottenham a través de la FIFA
Richarlison está explorando activamente vías legales con la FIFA para romper su actual contrato con el Tottenham Hotspur, según talkSPORT. El jugador de 29 años fue excluido de la plantilla de 25 futbolistas del Premier League para la temporada y actualmente se entrena con el equipo sub-21.
El internacional brasileño cree que esta degradación le da motivos legítimos para rescindir su contrato, pese a que aún le queda un año. Después de haber sido titular en la derrota del Tottenham en la jornada inaugural en casa del Brentford, ahora podría haber jugado su último partido con el club mientras busca una salida inmediata.
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Frustraciones en el mercado de fichajes y estadísticas de carrera
Antes de explorar un regreso a su país con el Vasco da Gama, el delantero estuvo muy vinculado con una vuelta al Everton durante el mercado de verano. Disfrutó de una exitosa etapa de cuatro años en Merseyside, en la que marcó 53 goles en 152 partidos, pero finalmente rechazó la oportunidad de reencontrarse con David Moyes.
En su lugar, publicó un comunicado en redes sociales en el que declaró que el Everton es su equipo favorito, al tiempo que criticó la gestión de las negociaciones por parte del Tottenham. En todas las competiciones, Richarlison ha sumado 32 goles en 134 apariciones con el Tottenham, pero ese capítulo ahora parece estar terminando de forma abrupta.
Jordan advierte de un peligroso precedente contractual
El expropietario del Crystal Palace Simon Jordan reaccionó con contundencia a la noticia en talkSPORT, advirtiendo de que esta situación podría sentar un precedente peligroso para el deporte. Jordan cuestionó la postura del jugador y dijo: "Ahora lo han rebajado al sub-21, ¿no? Lo que alegarán será algún tipo de oportunidad deportiva que le permita que le rescindan el contrato. Creo que sería trágico si lo hicieran, porque significaría que los jugadores podrían hacer lo que quisieran. Pueden ser nefastos y no tener ninguna consecuencia, pueden tener una disciplina nefasta y un comportamiento nefasto y no tener ninguna consecuencia por ello".
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¿Qué le espera ahora a Richarlison y al Tottenham?
De cara al futuro, según se informa, Richarlison espera replicar el éxito de su compatriota Renan Lodi, que utilizó con éxito la intervención de la FIFA para rescindir su contrato con el Al Hilal el año pasado. Si el organismo rector del fútbol respalda su reclamación, el delantero podría incorporarse oficialmente al Vasco da Gama fuera del mercado de fichajes. El Tottenham debe decidir ahora si pelea el caso o negocia una rescisión de mutuo acuerdo para evitar una larga batalla legal.
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