Richarlison recurre a la FIFA en un intento drástico de rescindir su contrato con el Tottenham Hotspur

Richarlison está explorando activamente vías legales con la FIFA para romper su actual contrato con el Tottenham Hotspur, según talkSPORT. El jugador de 29 años fue excluido de la plantilla de 25 futbolistas del Premier League para la temporada y actualmente se entrena con el equipo sub-21.

El internacional brasileño cree que esta degradación le da motivos legítimos para rescindir su contrato, pese a que aún le queda un año. Después de haber sido titular en la derrota del Tottenham en la jornada inaugural en casa del Brentford, ahora podría haber jugado su último partido con el club mientras busca una salida inmediata.