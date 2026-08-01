AFP
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Richarlison golpea al final para hundir al Chelsea de Xabi Alonso mientras el Tottenham, con diez, se lleva el honor del triunfo en pretemporada en Sídney
Richarlison marca al final en el derbi de Sídney
El Chelsea sufrió una derrota por 2-1 ante el Tottenham en el Accor Stadium en el segundo partido de su gira de pretemporada. A pesar de jugar contra diez hombres durante gran parte de la segunda mitad, el equipo de Alonso sucumbió por un gol de la victoria de Richarlison en el último minuto. La rivalidad londinense tuvo un auténtico tono competitivo desde el pitido inicial, con entradas duras poco habituales en un amistoso. Sandro Tonali adelantó pronto al Tottenham antes de que Estevao Willian empatara rápidamente para el Chelsea.
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La tarjeta roja a Danso altera la dinámica del partido
El rumbo del partido cambió de forma drástica a los cuatro minutos de la segunda parte, cuando el defensa del Tottenham Danso fue expulsado. Danso calculó mal un pase de Archie Gray, lo que permitió a Joao Pedro anticiparse antes de ser derribado.
El árbitro Alex King mostró una tarjeta roja directa por impedir una ocasión manifiesta de gol, una decisión poco habitual en los partidos de pretemporada. La expulsión obligó al Tottenham a replegarse, mientras el Chelsea pasó a controlar por completo la posesión y el territorio.
Kinsky frustra el dominante ataque del Chelsea
Alonso eligió un once inicial con experiencia, con Levi Colwill como capitán, junto a Cole Palmer, Joao Pedro y Jamie Gittens. El Chelsea apretó sin descanso tras la tarjeta roja y generó numerosas ocasiones en busca de ponerse por delante.
Sin embargo, el portero del Tottenham Antonin Kinsky resultó infranqueable y evitó los goles de Estevao, Pedro y Palmer con una serie de grandes paradas. Incluso cuando Rio Kyerematen estrelló un balón en el larguero para el Tottenham en una de sus escasas llegadas, el Chelsea siguió lanzándose al ataque con muchos efectivos.
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Desgarrador final para el equipo de Xabi Alonso
A falta de diez minutos, Alonso hizo numerosos cambios de personal, dando entrada a jóvenes y fichajes de verano, entre ellos Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo y Liam Delap. La batería de sustituciones rompió el ritmo del Chelsea en los últimos compases.
El Tottenham lo aprovechó en los últimos segundos, cuando Jamie Donley estrelló un balón en el poste y Richarlison fue el más rápido en reaccionar para empujar a la red el rechace. Los hombres de Alonso tratarán ahora de afinar su filo en los partidos restantes de la gira antes del inicio de la nueva temporada.
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