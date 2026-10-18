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¡Richarlison contraataca! El jugador marginado en el Tottenham vuelve a arremeter públicamente contra Roberto De Zerbi tras la intervención de Duncan Ferguson
Exclusión del primer equipo y descenso al equipo sub-21
El delantero de 29 años no juega con el primer equipo desde la derrota por 3-0 ante el Brentford en agosto. Tras frustrarse sus traspasos veraniegos a su antiguo club, el Everton, y al equipo brasileño Vasco da Gama, quedó fuera de la lista de 25 jugadores del Tottenham para la Premier League.
Relegado al equipo sub-21, el delantero jugó recientemente en el Jersey Mike's Trophy. Marcó el martes en el empate 2-2 ante el Cheltenham Town y después transformó un penalti en la tanda, que terminó con una derrota por 7-6.
Pese a haber sido apartado del primer equipo en las competiciones nacionales, el brasileño recibió elogios por su profesionalidad durante el partido del equipo juvenil. Dedicó tiempo a hacerse fotos con los aficionados y a firmarles autógrafos, aunque su futuro a largo plazo en el norte de Londres sigue siendo muy incierto.
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Ferguson exige explicaciones por el trato del Tottenham
La situación llamó la atención de Duncan Ferguson, ídolo del Everton, que dirigió al delantero durante una etapa como entrenador interino en Goodison Park. En el pódcast Overlap Daily, el escocés cuestionó la decisión de apartar a un jugador de ese nivel.
«No sé qué ha hecho el entrenador del Tottenham», dijo Ferguson. «No sé si han tenido una bronca monumental y, conociendo a Richy, probablemente haya sido así, pero hay que arroparlo, decirle: “Vamos, Richy”, y volver a contar con él».
Ferguson añadió que una medida disciplinaria tan severa rara vez está justificada. «No dejas fuera a un jugador así a menos que haya habido un asesinato de verdad: que le haya dado un puñetazo o que se hayan peleado en serio en el campo de entrenamiento. Richarlison es un buen jugador y el Tottenham tampoco es tan bueno, ¿no?».
El respaldo público tuvo una clara repercusión en el delantero, relegado en el equipo. En una historia de Instagram, lanzó enseguida una pulla sutil a su actual entrenador: «Gracias, @duncan9ferguson, tienes razón».
De Zerbi se lava las manos en el culebrón del delantero
Ante los medios en Hotspur Way el domingo por la mañana, De Zerbi tuvo que responder, como era de esperar, a las preguntas sobre la actividad en redes sociales. El técnico italiano se desmarcó tajantemente de la polémica y dio a entender que la decisión de excluir al delantero procedía de la directiva, no del cuerpo técnico.
«Ya no es mi problema», dijo De Zerbi a los periodistas. «Tenéis que preguntarle a Vinai o a Johan. No es mi problema. Sé que, como entrenador, tengo que respaldar y asumir responsabilidades incluso cuando no me corresponden. Yo no he decidido nada en esta situación».
El técnico del Tottenham también dejó claro que está dispuesto a hablar en privado con el jugador si este lo desea. Añadió: «Si quiere hablar conmigo, puede encontrarme en mi despacho desde las 8:30 de la mañana hasta la noche. Pero no quiero hablar más porque estoy centrado en el partido contra el Coventry».
- Mark Pain
Al Tottenham, bajo presión, le espera una prueba crucial ante el Coventry
El Tottenham debe dejar a un lado el ruido externo mientras se prepara para recibir el lunes por la noche al Coventry City, recién ascendido. El equipo de De Zerbi necesita con urgencia una victoria para aliviar la presión creciente y ganar impulso tras comenzar la temporada de la Premier League sin ningún triunfo.
Para el delantero apartado, el futuro inmediato se presenta sombrío. A menos que se concrete una salida en enero, seguirá sin poder disputar partidos de liga y tampoco tendrá opciones de jugar en las competiciones de copa, por lo que el fútbol de categorías inferiores será su única vía para competir.
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