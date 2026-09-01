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Richarlison arremete contra el Tottenham mientras su anhelado regreso al Everton se frena por una amarga disputa financiera
El regreso del Everton se topa con un obstáculo
Las negociaciones por el regreso de Richarlison a Goodison Park se han estancado a pesar de que ambos clubes acordaron una tarifa de 25 millones de libras más variables. El delantero brasileño, que marcó 53 goles en 152 partidos durante su anterior etapa en el Everton, considera que el Spurs le debe pagos pendientes, según Stats Perform. Ese desacuerdo económico amenaza ahora con frustrar el traspaso propuesto antes del cierre del mercado.
- Getty Images Sport
El brasileño se pronuncia en internet
El delantero expresó su frustración en una emotiva serie de publicaciones en redes sociales: «Después de todo lo que he pasado en los últimos años, decidí que NUNCA MÁS nadie decidiría mi futuro por mí. Pasé por muchas cosas malas durante ese tiempo, y casi todas ocurrieron por decisiones tomadas por otras personas.
«La presión, las amenazas, las represalias, nada de eso me asusta. He pasado por cosas peores... ¡creedme! Siempre he dejado claro, en cada oportunidad, que cualquier movimiento mío a otro lugar también tendría que ser bueno para el club.
«Si no lo fuera, nunca lo aceptaría... igual que no lo acepté cuando aquí se estaba derrumbando todo y me necesitaban. Me quedé y di mi vida. Así que espero que traten mi situación con el mismo respeto que siempre he tenido por el Tottenham y por toda la gente que trabajó conmigo durante este periodo. Simplemente, no intentéis decidir por mí».
Un delantero aclara su postura sobre el futuro
La disputa surgió justo cuando el Manchester City se entrometió en el movimiento de 60 millones de libras del Tottenham por el delantero del Everton Iliman Ndiaye con una oferta de 65 millones de libras, aunque las dos operaciones se estaban negociando por separado. Richarlison reiteró su deseo de regresar al Everton, al tiempo que aclaró cuál es su situación actual: "Si alcanzan un acuerdo entre el Tottenham y el Everton, volveré a mi querido club.
"Mi intención era, efectivamente, regresar al lugar donde fui muy feliz, sí, pero las negociaciones se dieron solo de la manera que ciertas personas querían, y ya no será así. A pesar de toda esta agitación, tengo contrato con el Tottenham y seguiré a disposición del club".
- Action Plus
Las alternativas en Merseyside van tomando forma
Con la operación por Richarlison en serias dudas, el Everton está cerca de alcanzar un acuerdo para fichar al internacional estadounidense Folarin Balogun, que marcó 19 goles con el Mónaco la temporada pasada. David Moyes quiere asegurar refuerzos en ataque antes de que se cierre el mercado de fichajes para mantener el potencial ofensivo del Everton. Mientras tanto, el Tottenham debe resolver rápidamente la disputa interna por los pagos para evitar más distracciones fuera del campo a medida que se intensifica la campaña de la Premier League.
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