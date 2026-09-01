El delantero expresó su frustración en una emotiva serie de publicaciones en redes sociales: «Después de todo lo que he pasado en los últimos años, decidí que NUNCA MÁS nadie decidiría mi futuro por mí. Pasé por muchas cosas malas durante ese tiempo, y casi todas ocurrieron por decisiones tomadas por otras personas.

«La presión, las amenazas, las represalias, nada de eso me asusta. He pasado por cosas peores... ¡creedme! Siempre he dejado claro, en cada oportunidad, que cualquier movimiento mío a otro lugar también tendría que ser bueno para el club.

«Si no lo fuera, nunca lo aceptaría... igual que no lo acepté cuando aquí se estaba derrumbando todo y me necesitaban. Me quedé y di mi vida. Así que espero que traten mi situación con el mismo respeto que siempre he tenido por el Tottenham y por toda la gente que trabajó conmigo durante este periodo. Simplemente, no intentéis decidir por mí».