Y Ríos siguió su camino en el fútbol sala, hasta llegar a los 18 años, cuando este mismo se convirtió en su vía hacia el profesionalismo en el fútbol, al contrario de lo que había planeado en un principio.
Esto ocurrió en 2018, cuando la selección colombiana de fútbol sala sub-20 viajó a Brasil para disputar un torneo amistoso, en el que Ríos mostró sus capacidades y aptitudes, hasta captar la atención de todos los espectadores.
A raíz de aquel torneo, el club brasileño de fútbol Flamengo decidió convocar a Ríos para pasar un periodo de prueba con él, antes de contratarlo de forma oficial.
En ese punto, la vida de Richard Ríos cambió y su trayectoria en el fútbol sala llegó a su fin, aunque su influencia sigue presente en él hasta ahora, según él mismo reveló.
Ríos declaró en unas declaraciones anteriores a la página oficial de la Federación Internacional de Fútbol: "La mayor parte de lo que hago en el campo proviene del fútbol sala, ya sea poner el pie sobre el balón, el control, la posesión, afrontar situaciones de uno contra uno o ejecutar los pases combinados".
Y añadió: "Puedo pensar más rápido que los demás en los espacios reducidos, y creo que el fútbol implica mucho de eso; estas pequeñas batallas pueden ser las cosas que debes dominar para ganar el partido".