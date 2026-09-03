Richard Ríos es un futbolista colombiano que juega en el centro del campo y tiene 26 años, ya que nació en la ciudad colombiana de Vegachí el 2 de junio del año 2000.

Ríos creció en circunstancias muy difíciles, lo que le hizo pensar en dedicarse a un deporte que le ayudara a salir de ellas, concretamente el fútbol, que le encantaba seguir.

Sin embargo, el niño colombiano no encontró su camino en el fútbol, ante la feroz competencia que reducía sus posibilidades de llegar a los niveles más altos, lo que le llevó a decidir jugar al fútbol sala.

Aun así, Ríos no logró escapar de aquellas duras circunstancias, hasta el punto de que se veía obligado a disputar algunos partidos descalzo.

Y a pesar de que era jugador de fútbol sala, no pudo seguir por televisión la Copa del Mundo de 2012, que se celebró en Tailandia, debido a las difíciles circunstancias que rodeaban el entorno en el que vivía.