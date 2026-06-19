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Ricardo Pepi, estrella de la selección estadounidense, afronta un complicado dilema de traspaso: Fulham y otros equipos de la Premier League que buscan delanteros vigilan al ariete del PSV, autor de 19 goles
El Fulham retiró su oferta por Pepi, pero sigue necesitando un delantero.
Pepi no pudo salir de los Países Bajos antes del plazo límite, pero se habría acordado un traspaso de más de 30 millones de libras (40 millones de dólares) tras pasar el reconocimiento médico en el oeste de Londres.
Sin embargo, el Fulham habría retrocedido al pedir una cláusula de rescisión antes del mercado de verano; las conversaciones podrían reanudarse si el cotizado delantero destaca con su selección en los grandes escenarios internacionales.
La marcha de Raúl Jiménez, cuyo contrato venció y regresó al Wolverhampton, deja a los “Cottagers” sin su delantero estrella y obliga a buscar refuerzos de cara a la temporada 2026-27.
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¿Tiene sentido el fichaje por el Fulham para el jugador y el club?
El fichaje de Pepi parece beneficioso para club y jugador. El exguardameta estadounidense Keller, en el programa «Final One Standing» de William Hill, declaró a GOAL: «Lo complicado es el caso de Ricardo —igual que con Gio Reyna—: en el PSV jugaba más como suplente por la competencia que tenía delante.
«Una voz me dice: “Quédate en el PSV hasta ser titular y luego da el salto”. Pero otra añade: si el Fulham confía en ti y tú también, ve y comprueba si es el paso adecuado».
«Es complicado, pero si tienes la oportunidad de jugar en la Premier League y crecer como jugador, aprovecha».
¿Está el delantero de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, Pepi, preparado para la Premier League?
Pepi dejó el FC Dallas de la MLS en enero de 2022 y fichó por el Augsburgo alemán. Aunque allí tuvo pocas oportunidades, marcó 13 goles durante su cesión al Groningen en la temporada 2022-23.
Eso le abrió las puertas del PSV, donde ha sumado 45 tantos en 102 encuentros y ha conquistado tres Eredivisies.
Su rendimiento mejora cada año: la temporada pasada marcó 19 goles, su mejor marca. Al preguntarle si Pepi está listo para la Premier League, el exguardameta de Leicester, Tottenham y Fulham, Keller, añadió: «Ahí está la dificultad. Ya lo vimos con la transición de los goleadores de la Eredivisie a ese siguiente nivel: muchos no mantienen la regularidad al dar ese salto.
«Vi a Ricardo en el amistoso contra Senegal; fue titular. Me gustó que, además de buscar el gol, se incorporó al juego, presionó y ayudó en defensa. Aportan otras cualidades además de marcar goles.
Claro, los delanteros deben marcar, pero a veces aportan más, y eso es clave en un equipo como el Fulham, donde terminar en la zona media de la tabla es un buen resultado: cualquier posición mejor es un extra y, si en marzo no tienes que mirar por encima del hombro, ya es un éxito.
A veces no se trata de buscar un ‘9’ de 30 goles por temporada, sino uno que aporte 10 o 12 y, además, ofrezca trabajo defensivo. Creo que Ricardo puede hacerlo».
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Contrato de Pepi: el PSV no tiene presión para vender a la estrella del Mundial+
Pepi, que aspira a jugar con Estados Unidos ante Australia este viernes, tiene contrato en el PSV hasta 2030, por lo que el club no tiene prisa por venderlo. Verlo en el Mundial podría elevar aún más su valor.
Ahora que se abre otra ventana de fichajes, queda por ver si el Fulham u otro equipo de la Premier volverá a fijarse en este trabajador delantero. Pero, en algún momento, quizá acepte un nuevo reto que impulse su carrera.