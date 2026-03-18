Ribery: «El Bayern de Múnich es demasiado fuerte, son los mejores del mundo y los favoritos para la Champions. Pero también hay que destacar al Atalanta. ¡Y qué imagen dan los aficionados de la Dea!»

El día del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el Atalanta, Franck Ribéry, leyenda del equipo bávaro que puso fin a su carrera en Italia vistiendo las camisetas de la Fiorentina y el Salernitana, concedió una entrevista a La Gazzetta dello Sport. Para pasar de ronda, la Dea tendría que remontar el 1-6 de la ida nada más llegar a Bérgamo...

«Demasiado Bayern, pero también mucho Atalanta», explica Ribéry, que está realizando el curso de entrenador en Coverciano. «Palladino y su equipo lo han dado todo, de todos modos. La cuestión es que este Bayern es realmente demasiado fuerte: sería difícil de afrontar para cualquiera. En este momento son el equipo más fuerte que hay, sin duda alguna. Están al máximo nivel en todo: técnicamente, tácticamente, físicamente. Son de otra categoría, todo el mundo ha podido verlo. Para mí son los favoritos para ganar la Champions».