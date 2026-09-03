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¡Reyes de la caja! El Chelsea pulveriza el récord mundial de ingresos por traspasos con una asombrosa operación salida de 380 millones de libras este verano
Rompiendo el récord histórico de ventas por traspasos
El escrutinio financiero y las estrictas normas de beneficios y sostenibilidad han transformado la compraventa de jugadores en un pilar esencial de la gestión del fútbol moderno. En medio de este contexto de equilibrio contable, el Chelsea ha llevado las ventas de jugadores a un nivel sin precedentes durante el mercado de fichajes de verano.
Según Transfermarkt, el club de Stamford Bridge generó la asombrosa cifra de 448 millones de euros en una sola ventana, pulverizando anteriores récords financieros en el fútbol europeo.
Los ingresos sin precedentes reflejan un giro operativo deliberado, diseñado para mantener el cumplimiento de los parámetros nacionales y continentales del fair play financiero.
- AFP
Los reyes de las ventas encabezan una gran operación salida
La suma astronómica se acumuló gracias a una despiadada limpieza de plantilla en verano que provocó la salida del club de varios nombres importantes del primer equipo. La joya de la corona de sus ventas fue el campeón del mundo Enzo Fernandez, que completó el día de cierre de mercado un traspaso de 145 millones de euros al Manchester City, rival doméstico, igualando el récord de la Premier League.
Más allá del centrocampista argentino, Transfermarkt señaló que el Chelsea obtuvo cantidades enormes al desprenderse de activos clave de la plantilla para cuadrar sus cuentas.
La compraventa de jugadores del Chelsea sigue moviendo enormes cantidades de dinero, con el club ingresando este verano, solo en traspasos, una cifra récord de 448 millones de euros.
Radiografía de las salidas por varios millones de libras
La enorme magnitud de las salidas del Chelsea queda reflejada en las elevadas cantidades pagadas por numerosos miembros de la plantilla. Andrey Santos dejó 56,3 millones de euros, el delantero Nicolas Jackson se marchó por 55,5 millones de euros y el lateral español Marc Cucurella aportó 55 millones de euros.
También entraron sumas importantes con las ventas de Liam Delap (52 millones de euros), Trevoh Chalobah (30 millones de euros), Tyrique George (21 millones de euros), Marc Guiu (15 millones de euros) y Tosin (11,7 millones de euros).
Esta redistribución generalizada de talento permitió a los directivos de Stamford Bridge generar beneficio neto en varios grupos de edad y unidades posicionales.
- AFP
Dominando los rankings financieros de la Premier League
La recaudación récord de 448 millones de euros del Chelsea le sitúa con claridad en lo más alto de las ventas de traspasos en una sola ventana de mercado en la historia del fútbol, superando con holgura sus propios registros anteriores y los de sus clubes rivales.
Con Aston Villa (360 millones de euros) y Manchester City (337 millones de euros) firmando también cifras históricas de ventas este verano, los clubes de la Premier League siguen redefiniendo el volumen de negocio financiero.
En el caso del Chelsea, esta agresiva estrategia de mercado garantiza el cumplimiento de la normativa mientras remodela constantemente su plantilla de cara a los retos que tiene por delante.
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