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¡Rey Dimarco! La estrella del Inter, coronada como rey de la Serie A, admite su preocupación por el contrato
El Inter domina la Gran Gala del Calcio
El Inter disfrutó de una noche triunfal en la Gran Gala del Calcio, al recoger oficialmente el premio al Club del Año de la Serie A. El principal galardón individual fue para el carrilero Federico Dimarco, elegido Jugador del Año de la Serie A por sus compañeros.
El Equipo de la Temporada contó con una amplia representación del Inter junto a estrellas de toda la liga.
El once elegido incluyó a Mile Svilar, Marco Palestra, Alessandro Bastoni, Manuel Akanji, Scott McTominay, Luka Modric, Hakan Calhanoglu, Nico Paz, Lautaro Martinez y Donyell Malen.
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Dimarco y Lautaro saborean el reconocimiento
Dimarco expresó una enorme gratitud al recibir el premio y explicó su deseo de seguir mejorando su aportación ofensiva para el Inter.
«Recibir un premio como este es único», declaró Dimarco. «El año pasado batí el récord de asistencias, y esta temporada quiero mejorar aún más».
El capitán Lautaro Martinez también recibió reconocimientos de sus compañeros de profesión. «Siempre es un honor recibir votos de colegas», dijo Lautaro. «Tenemos un gran grupo y hemos hecho una temporada fantástica».
El dolor de la Champions League impulsó su ascenso
Dimarco atribuyó su reciente transformación profesional a la dolorosa experiencia de perder una final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain, utilizando esa decepción como motivación.
«¿Mi despegue? Todo empezó después de la final de la Liga de Campeones perdida contra el PSG, que nos empujó a dar nuestro máximo absoluto», explicó Dimarco.
Sin embargo, el carrilero también abordó su actual situación contractual y reveló que las negociaciones para una ampliación todavía no han comenzado.
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El foco se desplaza al encuentro con el Nápoles
A pesar de su éxito individual, Dimarco admitió su decepción porque no se han producido conversaciones con los directivos del Inter sobre un nuevo contrato.
«¿Renovación? Por desgracia, no hemos hablado de ello», admitió Dimarco. «Esperaba que ocurriera después del rendimiento de la temporada pasada».
No obstante, Dimarco sostuvo que su atención inmediata sigue centrada en el ámbito doméstico. «Ahora quiero seguir centrado en el partido contra el Napoli», añadió. «Hace demasiado tiempo que no podemos ganarles».
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