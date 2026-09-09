«¡Revolución en Italia!» Roberto Mancini prepara convocatorias sorpresa para 10 talentos sin debutar con la selección

Se prevé una revolución en Italia, ya que Roberto Mancini se prepara para dar una convocatoria ampliada de 30 jugadores de la selección italiana para cuatro partidos de la UEFA Nations League. Según La Gazzetta dello Sport, el seleccionador ha viajado ampliamente por toda Europa para seguir de cerca a posibles nuevas incorporaciones al combinado nacional.

Con Bélgica, Turquía y Francia como rivales en rápida sucesión, se espera que Mancini introduzca savia nueva para gestionar la rotación de la plantilla.

Se prevé que varios jóvenes talentos que aún no han debutado con la selección absoluta formen parte de la convocatoria.