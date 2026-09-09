Getty Images Sport
Traducido por
«¡Revolución en Italia!» Roberto Mancini prepara convocatorias sorpresa para 10 talentos sin debutar con la selección
Mancini, llamado a iniciar la revolución de Italia
Se prevé una revolución en Italia, ya que Roberto Mancini se prepara para dar una convocatoria ampliada de 30 jugadores de la selección italiana para cuatro partidos de la UEFA Nations League. Según La Gazzetta dello Sport, el seleccionador ha viajado ampliamente por toda Europa para seguir de cerca a posibles nuevas incorporaciones al combinado nacional.
Con Bélgica, Turquía y Francia como rivales en rápida sucesión, se espera que Mancini introduzca savia nueva para gestionar la rotación de la plantilla.
Se prevé que varios jóvenes talentos que aún no han debutado con la selección absoluta formen parte de la convocatoria.
- Getty Images Sport
Tresoldi y Cisse, candidatos a recibir la llamada de dos selecciones nacionales
Entre los nombres destacados señalados para una primera convocatoria está el delantero del Club Brugge Nicolo Tresoldi, que ha aceptado representar a Italia tras jugar con Alemania en categoría sub-21. El prometedor atacante nacido en Treviso Alphadjo Cisse y el centrocampista del Sporting CP Issa Doumbia también figuran entre los objetivos previstos.
Estas inclusiones previstas ponen de relieve un esfuerzo agresivo por asegurarse a los mejores talentos con doble nacionalidad para la selección nacional.
Jóvenes talentos optan a sus primeras internacionalidades
La lista de posibles debutantes incluye al lateral derecho del Brentford Michael Kayode, al mediapunta del Como Mattia Liberali y al centrocampista del Nápoles Antonio Vergara. El defensa del Roma Primavera Emanuele Lulli y el cedido del Cagliari Alessandro Romano también figuran como posibles opciones.
Se informa de que el central del Liverpool Giovanni Leoni tiene opciones de entrar en la convocatoria pese a estar recuperándose de su lesión, mientras que el lateral izquierdo del Aston Villa Matteo Ruggeri sigue en la pelea.
También se prevé que los porteros sin internacionalidades Marco Carnesecchi y Elia Caprile estén en la lista de candidatos a ocupar un puesto en la convocatoria.
- IPA Sport
El calendario cargado ofrece oportunidades para debutar
Italia abrirá su campaña en la Liga de las Naciones contra Bélgica el 25 de septiembre, antes de disputar partidos fuera de casa ante Turquía y Francia, y concluirá con un encuentro en casa frente a Turquía el 5 de octubre.
El exigente calendario de cuatro partidos ofrece unas condiciones ideales para que Mancini dé minutos oficiales a los próximos debutantes.
Se espera que la próxima convocatoria marque una nueva y emocionante fase de integración de jóvenes en la selección absoluta.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias