Al parecer, Wharton ya ha comunicado a su club que quiere marcharse el próximo verano. Así lo informa el diario inglés The Sun. Podría elegir a su nuevo equipo, ya que, además del Real Madrid, parece que el Manchester United, el Manchester City y el Liverpool también le han echado el ojo.

El problema: el Crystal Palace no ve ningún motivo para dejar marchar a Wharton y, por eso, según el informe, le ha puesto un precio de 100 millones de euros.