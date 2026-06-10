Revés para el FC Barcelona: el jugador que quería Hansi Flick «quiere quedarse sin duda»

El Barça busca un central para jugar junto a Pau Cubarsi. A sus 27 años, Bastoni tiene la experiencia internacional necesaria y aún le quedan varios años al máximo nivel.

El Inter lo fichó en 2018 por 40 millones de euros al Atalanta y, en la 2018/19, lo cedió al Parma.

Con Italia ha jugado 43 partidos, pero se le culpó de la eliminación en la repesca del Mundial: su expulsión por una entrada a una bota contra Bosnia cambió el partido. En la posterior tanda de penaltis, los Azzurri cayeron ante el rival menos favorito, que ahora participará en el Mundial, mientras que Italia volverá a ver la cita como espectadora.