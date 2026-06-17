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Revelan que a Harry Kane le dijeron que «nunca sería lo suficientemente bueno»; el capitán de Inglaterra, que ha batido todos los récords, ha desmentido esa crítica
Kane pasó por varias cesiones antes de consolidarse en el Tottenham.
Durante sus cesiones en la Football League (2011-2013) parecía imposible que alcanzara grandes metas. Marcó sus primeros goles con Leyton Orient, Millwall, Norwich y Leicester, pero nadie imaginaba lo que vendría de este trabajador delantero.
Los de Brisbane Road no confiaban en que llegara a ser alguien importante, pero han visto cómo este jugador, hoy de 32 años, ha reescrito la historia en el norte de Londres, ha ganado la Bundesliga con el Bayern de Múnich y ha marcado 79 goles con su selección.
Hoy, muchos lo ven como el mejor ‘9’ del mundo y sigue brillando; Redknapp, que lo vio debutar en el Tottenham, asegura que este humilde londinense del este pertenece a la élite.
A Kane le dijeron que «nunca sería lo suficientemente bueno» durante su etapa en la EFL.
En declaraciones a GOAL y BuzzBallz, el exentrenador de los Spurs, Redknapp, afirmó que, entre Kane y Haaland, elegiría a Kane sin dudarlo para liderar su delantera. Para mí, Harry es el mejor. Haaland es genial, marca goles, pero Kane lo hace todo: pasa como un centrocampista, distribuye el juego como Glenn Hoddle y, cuando se retrasa, da pases fantásticos. Lo hace todo.
Es increíble cómo ha evolucionado. Lo cedí al Leyton Orient, donde Barry Hearn era presidente. También mandé a Steven Caulker y Andros Townsend, y entre los tres sacaron al equipo de los últimos puestos.
Cuando yo estaba en el Tottenham, él [Hearn] dijo: “Andros Townsend podría jugar en el Spurs, Steven Caulker podría volver y jugar en el Spurs, pero Harry Kane… no, él nunca será lo suficientemente bueno para jugar en el Spurs”.
Mira lo equivocado que estaba. Harry mejoró, trabajó y se entrenó hasta convertirse en lo que es hoy. Es un ejemplo para cualquier chico que sueñe con llegar lejos gracias al esfuerzo y la práctica constante. Es increíble lo que ha logrado».
¿Conseguirá Kane, autor de récords, convertirse en el mejor de todos los tiempos de Inglaterra?
Kane ya es candidato a ser el mejor inglés de la historia. Puede superar los 125 partidos de Peter Shilton y este verano quiere acabar con 60 años de espera llevando a los Tres Leones a la gloria del Mundial.
Al preguntarle si Kane podría superar a Bobby Moore, Bobby Charlton, Paul Gascoigne y Wayne Rooney, Redknapp respondió: «Bobby es especial para mí; fui su compañero en el West Ham. Es complicado.
Bobby Charlton fue increíble, y Gazza, impresionante. Pero Harry Kane es el mejor delantero centro del mundo; un jugador fantástico. Es un gran jugador y un hombre de familia, dedicado, que entrena con seriedad y siempre da el máximo: goles, asistencias, cabezazos, trabajo y liderazgo. Este año marcó 61 goles en Alemania, algo impresionante.
«Su éxito se debe a que se entregó por completo: entrenaba una hora o más cada día después de que todos se fueran. Sufrió golpes, fue cedido, apenas jugaba, pero nunca se rindió y siguió trabajando hasta alcanzar su meta. Para mí, es sin duda el mejor delantero centro del mundo».
- BuzzBallz
Mundial 2026: Kane quiere acabar con 60 años de espera para su afición.
Inglaterra, liderada por Kane, inicia su Mundial el miércoles ante Croacia en el AT&T Stadium (sede de los Dallas Cowboys). El equipo de Thomas Tuchel busca dar a su fiel afición motivos para celebrar.
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