Revelan la SALVAJE reacción de Phil Foden en el vestuario tras la temprana tarjeta roja en el derbi de Mánchester mientras el Manchester City deja atónito al Manchester United

A pesar de afrontar una importante inferioridad numérica durante la mayor parte del partido, el Manchester City logró su primera victoria en Old Trafford en casi tres años. El conjunto visitante se quedó con 10 hombres en el minuto 23, cuando Foden fue expulsado por soltar un manotazo a Bruno Fernandes, reaccionando mal después de que el capitán del United le diera una patada mientras estaba en el suelo.

El equipo de Enzo Maresca resistió el vendaval y acabó llevándose los tres puntos gracias a un controvertido gol de Erling Haaland. Fue una actuación defensiva muy sólida del City, que ajustó su táctica sin problemas para sobreponerse a la ausencia de su mediapunta inglés.

En el corazón de esa resistente actuación estuvo el fichaje veraniego Anderson, que se llevó el premio al Jugador del Partido. El fichaje de 116 millones de libras, que ya había brillado anteriormente contra el United cuando estaba en el Nottingham Forest, dominó la batalla en el centro del campo para ayudar a su nuevo club a mantener su impecable inicio de temporada.



