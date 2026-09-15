AFP
Traducido por
Revelan la SALVAJE reacción de Phil Foden en el vestuario tras la temprana tarjeta roja en el derbi de Mánchester mientras el Manchester City deja atónito al Manchester United
El City, con diez, logra una sufrida victoria en Old Trafford
A pesar de afrontar una importante inferioridad numérica durante la mayor parte del partido, el Manchester City logró su primera victoria en Old Trafford en casi tres años. El conjunto visitante se quedó con 10 hombres en el minuto 23, cuando Foden fue expulsado por soltar un manotazo a Bruno Fernandes, reaccionando mal después de que el capitán del United le diera una patada mientras estaba en el suelo.
El equipo de Enzo Maresca resistió el vendaval y acabó llevándose los tres puntos gracias a un controvertido gol de Erling Haaland. Fue una actuación defensiva muy sólida del City, que ajustó su táctica sin problemas para sobreponerse a la ausencia de su mediapunta inglés.
En el corazón de esa resistente actuación estuvo el fichaje veraniego Anderson, que se llevó el premio al Jugador del Partido. El fichaje de 116 millones de libras, que ya había brillado anteriormente contra el United cuando estaba en el Nottingham Forest, dominó la batalla en el centro del campo para ayudar a su nuevo club a mantener su impecable inicio de temporada.
- News Images
Anderson revela la reacción de Foden después del partido
Hablando después del pitido final, Anderson arrojó luz sobre las jubilosas escenas posteriores al partido y la reacción inmediata de Foden al trabajado triunfo. "Estaba fastidiado por no poder jugar el partido completo, pero iba dando saltos por el vestuario. Como todos nosotros", dijo el centrocampista.
El jugador de 23 años destacó cómo la expulsión temprana obligó al equipo a dar un paso al frente. "[La tarjeta roja] hizo que el partido fuera mucho más difícil y todos nos hemos unido, y eso demuestra un verdadero liderazgo combativo por parte de los chicos", señaló. "No era lo ideal, que Phil se marchara, pero todos luchamos por ello. Cambió la manera de jugar, pero lo hicimos realmente bien".
Al reflexionar sobre su actuación individual, Anderson expresó su satisfacción con su trabajo defensivo. "Simplemente lo di todo por el equipo: duelos y jugar entre líneas. Creo que lo hice bastante bien y simplemente mantuve la calma con el balón junto al equipo y ayudé a todos", añadió.
Respaldando la afirmación de los «reyes de Mánchester»
Tras calificar al City como los «reyes de Mánchester» durante su presentación en julio, Anderson se enfrentó a la previsible hostilidad del público de Old Trafford. Al recordarle aquella afirmación tan rotunda, el centrocampista dijo: «Solo intentaba que mi fútbol hablara por mí. Creo que vinimos aquí y jugamos realmente bien. No hay duda de que tenemos toda la calidad, pero estamos mostrando una verdadera mentalidad en los primeros cuatro partidos, especialmente en este. No rendirnos, pelear cada entrada, cada duelo, y esperar nuestra oportunidad, y obviamente Erling marca».
Anderson también destacó su creciente sintonía en el centro del campo con otro fichaje reciente, Enzo Fernandez, que desempeñó un papel fundamental en la ajustada victoria. Ambos se habían enfrentado anteriormente en una semifinal del Mundial en Estados Unidos, pero han forjado rápidamente una sólida alianza.
«Eso lo descubrí, obviamente, antes, cuando jugaba contra él», dijo Anderson sobre sus anteriores batallas ante el argentino. «Pero no, es un tipo brillante. Y es un jugador de primer nivel. Es muy bueno. Muestra una verdadera calidad con el balón y saber que tienes a alguien a tu lado que te cubre las espaldas es una ayuda enorme. Es de primer nivel».
- Getty Images Sport
Ganando impulso con solidez defensiva
Mientras el City busca dar continuidad a su impresionante arranque de temporada, su capacidad para sacar resultados bajo presión le vendrá muy bien en los próximos partidos. Anderson y compañía han demostrado que pueden rendir incluso cuando se ven obligados a sacrificar la posesión. «He estado bastante acostumbrado a jugar así (sin balón). Me siento bastante cómodo de cualquiera de las dos maneras y solo intentaré dar lo mejor de mí para ayudar a los compañeros que tengo alrededor», señaló Anderson. «No ha sido fácil. Obviamente, me han exigido en todos los partidos y sí, creo que lo he hecho bastante bien. He entrenado duro para ponerme en la mejor situación de cara a los partidos y esto ha empezado realmente muy bien».
La feroz rivalidad acabó desbordándose en los últimos minutos, con Fernández recurriendo a algunas artimañas para dejar correr el reloj, exagerando de forma evidente el contacto de Kobbie Mainoo, del United. Sin inmutarse por la teatralidad, Anderson restó importancia a esos gestos y los consideró algo habitual en un duelo de tanta exigencia, al concluir: «Es un derbi, ¿no? Siempre va a haber ese tipo de cosas en el partido».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias