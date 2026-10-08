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Revelado: qué le dijo el Manchester City a Gianluigi Donnarumma tras el veredicto de culpabilidad en el caso por infracción financiera mientras su agente rompe su silencio
El City transmite tranquilidad en medio de las repercusiones financieras
El Manchester City fue declarado recientemente culpable de infringir 114 normativas financieras por un panel independiente. El fallo sacudió al fútbol inglés, sembrando dudas sobre el futuro de varias estrellas de primer nivel en el Etihad Stadium. Sin embargo, el club mantiene su inocencia y ha presentado oficialmente un recurso contra la decisión.
El momento del veredicto coincidió con el inicio del parón internacional, lo que protegió momentáneamente a la plantilla de un intenso escrutinio mediático. Sin ruedas de prensa ni partidos programados durante las dos últimas semanas, el fútbol nacional vuelve ahora al primer plano mientras el gigante de Mánchester afronta esta situación sin precedentes fuera del terreno de juego.
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Raiola insiste en que no cambia nada para Donnarumma
A pesar de la incertidumbre que rodea la situación de City en la máxima categoría, el representante de Donnarumma, Enzo Raiola, insiste en que el guardameta permanece completamente impasible. El portero llegó a Mánchester el verano pasado y ya ha hablado directamente con la cúpula del club.
«¿Cambiará algo el caos del Manchester City? No, no cambiará nada para nosotros ni para Gigio», dijo Raiola a Radio Napoli Centrale. «Periódicamente salen noticias. El club ha hablado con Gigio y todo el mundo está tranquilo».
Raiola añadió que el foco inmediato sigue estando en lo que ocurre sobre el terreno de juego, al afirmar: «Ahora hay partidos importantes contra el Liverpool y el PSG, luego la justicia deportiva seguirá su curso. Pero Gigio ha recibido garantías del Manchester City».
Los rivales merodean mientras el City mantiene su inocencia
El ambiente dentro del Etihad sigue siendo desafiante. El presidente, Khaldoon Al Mubarak, ha instado a la plantilla a centrarse exclusivamente en sus próximos partidos, mientras que el CEO Ferran Soriano reiteró públicamente que el club es completamente inocente y está preparado para combatir los cargos. Sin embargo, una nube negra sigue cerniéndose sobre los logros del City desde su primer triunfo en la Premier League en 2012.
Los clubes rivales ya están preparando sus propias respuestas. Según The Telegraph, Liverpool, Manchester United, Arsenal y Tottenham fueron informados del veredicto de culpabilidad antes que el resto de la liga. Estos cuatro clubes ya han enviado al City notificaciones legales, reservándose su derecho a reclamar una compensación económica.
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A Anfield le espera un recibimiento hostil
El equipo de Enzo Maresca lidera actualmente la Premier League con un impecable pleno de victorias, pero su impulso se enfrenta a una dura prueba. El primer compromiso doméstico del City desde el veredicto es una exigente visita a Anfield para medirse al Liverpool, donde se espera un ambiente increíblemente hostil.
Maresca también está pendiente del estado físico de Erling Haaland, que el mes pasado fue apartado de los compromisos con la prensa noruega. El prolífico delantero pidió ser sustituido durante el último partido internacional de Noruega y regresó inmediatamente a Mánchester, lo que añade una nueva preocupación por lesión antes de un tramo crucial de partidos.
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