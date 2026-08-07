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Revelado: por qué Yan Diomande rechazó al Liverpool para unirse a la reconstrucción del Real Madrid de Jose Mourinho tras reunirse con Andoni Iraola
La reunión de Iraola y el miedo a la transición
La transición del Liverpool a la era posterior a Arne Slot, bajo el nuevo entrenador Iraola, parece haberle costado a los reds uno de los talentos jóvenes más ilusionantes del mundo. Aunque durante mucho tiempo se consideró que el Liverpool era el principal favorito por Diomande, el jugador acabó perdiendo interés en la idea de mudarse a Merseyside.
La perspectiva de suceder a Mohamed Salah como principal referencia en la banda atrajo en un principio al internacional marfileño, pero el atractivo de un dominio europeo inmediato resultó más fuerte. Según The Athletic, Diomande consideró que el entorno actual en Anfield representaba una temporada de transición, lo que llevó a sus representantes de Roc Nation a buscar otras opciones.
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La genialidad lingüística de Mourinho
El Real Madrid pudo ganar la carrera por el extremo gracias a la intervención personal de Jose Mourinho, añade el informe. El legendario técnico, que está supervisando una enorme reconstrucción de verano en la capital española, llamó directamente a Diomande y cambió el rumbo del traspaso. "La pieza final fue Jose Mourinho", dijo Nathan Campbell, responsable de captación global de fútbol de Roc Nation y agente de Diomande.
Campbell explicó además cómo la capacidad de comunicación del Special One cerró la operación para el Real Madrid. "No sabíamos que Mourinho hablara francés con fluidez, porque no ha estado en un club francés", añadió Campbell. "Pero la hora del día a la que atendió la llamada con Yan y el hecho de que hablara con él fluidamente en francés, sobre sus ideas, el proyecto y cómo encajaría en el equipo, demostró que valoraba esa conversación. Eso fue un punto enorme. La clave para convencerle".
Cifras de récord y desconsuelo del PSG
El Real Madrid acabó llegando a un acuerdo con el RB Leipzig por un paquete total de hasta 140 millones de euros (120 millones de libras). La operación está estructurada con un pago inicial de 125 millones de euros (107 millones de libras), además de otros 15 millones de euros en diversas variables. Este compromiso financiero permitió al Madrid arrebatar con éxito el fichaje al Paris Saint-Germain, que previamente había mantenido conversaciones avanzadas con el club alemán y con el entorno del jugador para un traspaso al Parque de los Príncipes. El Leipzig se había mantenido firme durante todo el verano en exigir una cantidad superior a 130 millones de euros, una cifra que hizo dudar tanto al Liverpool como al PSG.
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Un camino detallado hacia la cima
Más allá de la intervención del entrenador y de la cifra récord, el Real Madrid presentó a Diomande una estrategia integral de desarrollo que superó a la competencia. El club le proporcionó un plan de carrera detallado que utilizaba estudios de caso de estrellas actuales como Vinicius Junior para mostrar cómo un extremo joven puede evolucionar en el Bernabéu. Esta visión a largo plazo, combinada con la posibilidad de perseguir la gloria en la Champions League, hizo que la decisión fuera clara para el ex prodigio del Leganés.
Diomande ha firmado un contrato de siete años en Madrid, que le vincula al club hasta 2033. Para el Liverpool, la búsqueda de un sucesor para Salah continúa mientras asume el coste de no haber logrado convencer al marfileño de que su nueva era estaba lista para despegar. Aunque el Liverpool había explorado objetivos alternativos, Diomande era claramente su prioridad, y su marcha a España supone un golpe importante para los primeros planes de captación de Iraola en Anfield.
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