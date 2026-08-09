Para Lavia, su actuación en el estadio Gelora Bung Karno fue su segundo partido completando los 90 minutos en más de tres años. Desde que se incorporó al Chelsea en una operación de 53 millones de libras en agosto de 2023, el jugador de 22 años se ha visto limitado a solo 43 apariciones, con un incesante ciclo de lesiones en el muslo, los isquiotibiales y el cuádriceps que le obligó a perderse más de 80 partidos con el conjunto del oeste de Londres.

Al reflexionar sobre su progreso individual, Lavia dio las gracias al personal médico que le ha ayudado a alcanzar una situación en la que pudiera completar un partido completo de pretemporada.

"Estuve muy contento de jugar los 90 minutos y me siento bien", dijo Lavia a la página web oficial del club. "La confianza viene de todo el trabajo con toda la gente del club, que me ha ayudado a ponerme en una buena posición para asegurarme de que pudiera tener una buena pretemporada y arrancar con fuerza aquí.

"Estoy muy contento con cómo han ido las cosas, con los minutos que he jugado con Xabi y estoy ilusionado por la temporada que viene. Estamos disfrutando mucho trabajando con el nuevo entrenador, ha llegado e implantado sus ideas y todos estamos muy contentos con él. Esperamos que vaya a ser una buena temporada".

La importancia de este hito no pasó desapercibida para sus compañeros, y el defensa Wesley Fofana recurrió a las redes sociales para celebrar la resiliencia del centrocampista. Fofana publicó una foto junto a Lavia y Levi Colwill en Instagram con el texto: "@romeolavia first 90 min", acompañado de un emoji de corazón.



