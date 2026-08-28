El Chelsea logró el jueves una victoria por 2-0 en la Carabao Cup ante el Luton Town, de la League One, pero el partido quedó eclipsado por la llamativa ausencia de Fernandez. Pese a haber entrado como suplente en el estreno del lunes en la Premier League contra el Fulham, el jugador de 25 años quedó completamente fuera de la convocatoria para el encuentro en Stamford Bridge.

La omisión supuso un giro radical por parte de Alonso. Apenas unas horas antes, el técnico español había declarado públicamente que el argentino tendría participación en el duelo de segunda ronda.

Sobre el césped, el Chelsea resolvió su trabajo con comodidad en el primer partido oficial de Alonso en casa. Danny Welbeck celebró su debut con un cabezazo a bocajarro en el minuto 50 antes de que Estevao Willian forzara un gol en propia puerta de Hakeem Odoffin para sellar la clasificación ante el equipo de Jack Wilshere.



